Preminuo Dragoljub Mićunović! Bio je profesor, političar i počasni predsednik Demokratske stranke

Dragoljub Mićunović, srpski političar i član Demokratske stranke, preminuo je noćas u 96. godini.

Od njega se oprostila i Demokratska stranka čiji je svoejvremeno bio lider.

"Sa dubokom tugom opraštamo se od Dragoljuba Mićunovića, jednog od obnovitelja rada i osnivača moderne Demokratske stranke, njenog prvog predsednika posle obnove 1990. godine i čoveka koji je svojim životom obeležio borbu za slobodu, demokratiju i dostojanstvo politike u Srbiji... Porodici, prijateljima, poštovaocima i svim demokratama upućujemo najiskrenije saučešće."

Ko je bio Dragoljub Mićunović

Dragoljub Mićunović (Merdare kod Kuršumlije, 14. jul 1930) srpski je filozof i političar. Mićunović je bivši predsednik Skupštine Srbije i Crne Gore, bivši narodni poslanik koji je bio nekoliko puta biran u saveznoj i republičkoj skupštini i nekadašnji predsednik Demokratske stranke i jedan je od 13 intelektualaca koji su obnovili rad predratne Demokratske stranke.

Završio je gimnaziju u Prokuplju 1950. godine, a potom je upisao filozofiju na beogradskom Filozofskom fakultetu, gde je diplomirao 1954. Kao osamnaestogodišnjak proveo je godinu dana i osam meseci u logoru na Golom otoku, jer je kao mlad komunista i član Komunističke partije Jugoslavije bio ideološki priklonjen Sovjetskom Savezu i Josifu Staljinu.

Mićunović je jedno vreme, po diplomiranju, radio kao profesor filozofije i psihologije u Kruševcu. Početkom 1960-ih postaje asistent na beogradskom Filozofskom fakultetu na katedri za filozofiju.

Februara 2003, nakon ukidanja Savezne Republike Jugoslavije, izabran je za predsednika Skupštine Srbije i Crne Gore.

Novembra 2003. bio je predsednički kandidat DOS-a na neuspelim izborima za predsednika Srbije, gde je u prvom krugu dobio manje glasova od kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića. Decembra iste godine, na vanrednim izborima za Skupštinu Srbije, izabran je za poslanika u srpskom parlamentu. Početkom 2004. postaje poslanik i u Skupštini Srbije i Crne Gore.

Ponovo je izabran za poslanika u srpskom parlamentu na vanrednim izborima u januaru 2007. zatim u maju 2008, maju 2012. i aprilu 2016. godine.

BIo je počasni predsednik Demokratske stranke.

Autor: Jovana Nerić