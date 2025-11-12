AKTUELNO

'Vole ih rođaci i nemaju jasan program' Mićunović definisao blokadersku listu i njihovu politiku (VIDEO)

Dragoljub Mićunović, predsednik političkog saveta Demokratske stranke, ističe da blokaderi u suštini nemaju program, koji bi građanima ponudili.

Dragoljub Mićunović je komentarišući postojanje blokaderske liste rekao da se postavlja pitanje legitimiteta.


- Što se tiče ovih studenata, sve to lepo zvuči ali se postavlja pitanje legitimacije. Njih vole rođaci, masovni su ali mi ne znamo jasan program jer ima jako mnogo tih kao kandidata za buduću veliku vlast - rekao je predsednik političkog saveta Demokratske stranke.

