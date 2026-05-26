Njegov doprinos razvoju političke misli i javne debate u Srbiji ostaje nesporan! Vučić uputio saučešće povodom smrti Dragoljuba Mićunovića

Vučić uputio saučešće povodom smrti Dragoljuba Mićunovića

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće povodom smrti dr Dragoljuba Mićunovića, u kojem se kaže:

„Porodici i prijateljima izražavam najdublje saučešće povodom smrti dr Dragoljuba Mićunovića, univerzitetskog profesora, filozofa, intelektualca i jednog od osnivača Demokratske stranke.

Njegov doprinos razvoju političke misli i javne debate u Srbiji ostaje nesporan i prepoznatljiv, bez obzira na vreme i različita tumačenja političkih okolnosti kroz koje je naša zemlja prolazila. Takva doslednost i intelektualna ozbiljnost ostaju važan deo nasleđa koje prevazilazi dnevnu politiku.

Upućujem izraze saučešća njegovoj porodici, prijateljima, saradnicima i svima koji su ga poštovali. Neka počiva u miru“, navodi se u saučešću predsednika Vučića.

Autor: S.M.