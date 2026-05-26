SRBIJA MEĐU PRVIMA U EVROPI UVODI LETEĆE AUTOMOBILE! Vučić saopštio sjajne vesti nakon sastanka u Pekingu (FOTO)

Srbija se priprema za revoluciju u transportu: leteći automobili dolaze uz podršku Kine. Vučić otkriva planove za EXPO 2027.

Tokom trećeg dana zvanične posete Narodnoj Republici Kini, predsednik Srbije Aleksandar Vučić stavio je poseban akcenat na dovođenje revolucionarnih inovacija u našu zemlju. U razgovoru sa predstavnicima kompanije ARIDGE, glavna tema bila je primena napredne tehnologije letećih automobila.

Cilj je da Srbija bude među prvim evropskim državama koja će ovu inovaciju predstaviti i iskoristiti, prvenstveno u sklopu predstojećeg EXPO 2027 u Beogradu, što bi ukupan razvoj države podiglo na jedan potpuno novi nivo.

- Nastavićemo razgovore sa kompanijama koje donose znanje, tehnologiju i razvoj, jer želimo da Srbija ide u korak sa najnaprednijima i da građanima pokažemo da ono što je do juče izgledalo kao daleka budućnost može da postane deo naše stvarnosti - poručio je Vučić ovim povodom.

Na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, Vučić boravi u Pekingu od 24. do 28. maja. Pored inovacija u avio-transportu, poseta je obuhvatila i obilazak jedne od najsavremenijih kineskih fabrika električnih vozila – postrojenja kompanije Šaomi (Xiaomi). Takođe, predsednik se susreo i sa nekadašnjom ambasadorkom Kine u Srbiji, Čen Bo, koja sada obavlja funkciju predsednice Kineskog instituta za međunarodne studije.

Strateški važna tema susreta u Pekingu bio je i razvoj nuklearne energije u Srbiji. O konkretnim koracima i potencijalnom partnerstvu u ovoj oblasti razgovaralo se sa delegacijom kompanije China National Nuclear Corporation (CNNC).

- Posebnu pažnju posvetili smo razmeni znanja i iskustava, savremenim tehnologijama i mogućnostima primene malih modularnih reaktora, koji predstavljaju budućnost bezbedne i održive energetike - naveo je Vučić.

Ekonomski i investicioni planovi takođe su bili u fokusu, i to na sastanku sa čelnicima kompanije HBIS i gigantom finansijskog sektora, Bank of China. Osvrnuvši se na te pregovore na svom Instagram nalogu, predsednik je istakao da je razgovarao:

- Sa predstavnicima kompanija HBIS i jedne od najvećih banaka na svetu Bank of China, o projektima koji su doprineli snažnom i ubrzanom razvoju Srbije u proteklim godinama, kao i o budućim velikim investicionim planovima Srbije u kojima bi mogli da učestvuju.

Autor: Jovana Nerić