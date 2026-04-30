VUČIĆ NAJAVIO VELIKE VESTI: Srbija lider po stopi rasta u Evropi, sledi značajno povećanje plata i penzija

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na TV Pink, izneo je optimistične ekonomske prognoze za prvi kvartal 2026. godine, ističući da će Srbija po stopi rasta biti ispred gotovo svih evropskih zemalja.

„Očekujem da stopa rasta u prvom kvartalu, u regionu će imati neki koji će imati sličnu nama, a u Evropi niko neće imati stopu rasta kao mi“, rekao je Vučić.

Predsednik je izneo precizna očekivanja, uporedivši Srbiju sa drugim evropskim ekonomijama koje beleže znatno sporiji oporavak.

„Ispred smo Litvanije, Portugala, Češke, verujem da će nam stopa rasta u 1. kvartalu biti 3 posto. Verujem da ćemo očuvati taj nivo“, istakao je predsednik.

Kao direktnu posledicu ovakvog privrednog kretanja, Vučić je najavio konkretne pogodnosti za najstarije sugrađane i zaposlene.

„To bi značilo da možemo da računamo na značajno povećanje plata i penzija, jedna lepa vest u moru teških koje dolaze iz sveta“, ocenio je Vučić.

On je objasnio da će zvanični podaci biti poznati u ponedeljak, ali da je već sada jasno da Srbija beleži višestruko bolji rezultat od evropskog proseka.

„Bili bismo bolji gotovo od svih evropskih zemalja. Kod njih će biti prosečnih 0,8 posto, a moći ćemo da planiramo povećanje plata i penzija“, zaključio je predsednik.

Autor: D.S.