SRBIJA DO 2035. GODINE: Vučić najavio dokument koji menja sve, a evo koji ministri su 'pod lupom'!

Gostujući u emisiji "Novo jutro" kod Jovane Jeremić na TV Pink, predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da je dobio prvi nacrt velikog plana razvoja države do 2035. godine.

Predsednik je najavio da će ovaj strateški dokument biti predstavljen javnosti krajem februara ili početkom marta.

Analiza rada ministara: Neki su sanjali, a neki "trpali" sve i svašta

Vučić je u studiju TV Pink bio veoma otvoren po pitanju toga kako su članovi Vlade pristupili izradi ovog važnog dokumenta.

Pod lupom: „Neki ministri su dobro radili svoj posao, neki su trpali sve što im je palo na pamet. A neki nisu stavili čak ni svoje snove, šta bi voleli da vide“, oštar je bio predsednik.

Kraj februara kao rok: Plan će biti detaljno predstavljen čim se prođe kroz sve korekcije i usaglase realni ciljevi.

"Moja politika nisu lajkovi, već duboka analiza"

Predsednik je istakao da je celu noć analizirao najnovija istraživanja o stavovima građana Srbije. Prema njegovim rečima, optimizam u narodu raste jer ljudi polako "izlaze iz vanrednog stanja" u svojim glavama.

„Moja politika se ne zasniva na lajkovima. Dobio sam duboku analizu – šta ljudi zameraju, kako se stvari kreću. Za mene je najvažnije da razgovaramo o realnim problemima, poput obrazovanja gde smo trenutno ispod proseka OECD-a“, naveo je Vučić za TV Pink.

"Stravičan zločin nad obrazovanjem"

Govoreći o periodu protesta i nestabilnosti, Vučić je ocenio da je najveća šteta naneta deci i školstvu.

Kritika protesta: On je istakao da je "izvođenje dece na ulicu" stravičan zločin i da je to razlog zašto su rezultati u obrazovanju lošiji.

Glas razuma: „Tolika su buka i larma bili da nekada niste mogli čuti glas razuma. Posao profesora je da uči decu, a lekara da leči ljude“, zaključio je predsednik.

Autor: Dalibor Stankov