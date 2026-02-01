VUČIĆ IZ STUDIJA TV PINK: Svim srcem navijam za Novaka, on Srbiju čini uspešnom, ali svoja uverenja ne menjam ni zbog koga!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Novo jutro" kod Jovane Jeremić, pružio je snažnu podršku Novaku Đokoviću pred finale Australijan opena.

Predsednik je istakao da je Đoković najveći svih vremena i da njegovi uspesi čine Srbiju popularnom i uspešnom širom sveta.

"Naravno da navijam za Novaka, on je najveći ikada"

Na pitanje za koga će navijati u finalnom okršaju protiv Karlosa Alkaraza, Vučić je odgovorio da se to ni u jednom trenutku ne dovodi u pitanje.

Fascinantan uspeh: Predsednik je čestitao Novaku na neverovatnoj pobedi protiv Janika Sinera u polufinalu, ističući da Novak zaslužuje više od običnih čestitki.

Srpska trobojka: „Navijam svim srcem za Đokovića i za sve one divne ljude koji nose srpske trobojke i raduju se njegovom uspehu“, rekao je Vučić za TV Pink.

Odlučnost šampiona: Predsednik je ocenio da su Novakova želja i odlučnost veće od bilo kog protivnika, što ga i čini najboljim u istoriji ovog teškog sporta.

Razgovor sa Đokovićem ostaje tajna

Vučić je otkrio da je bio u kontaktu sa Novakom, ali da detalji tog razgovora neće biti dostupni javnosti.

„Imao sam sa njim razgovor. To šta je bio predmet razgovora, ostaje između nas dvojice. Ja sam mu rekao sve što mislim, a danas bih to verovatno rekao i na još oštriji način u vezi sa situacijom u kojoj smo se nalazili“, naveo je predsednik.

"Ne menjam stavove pod uticajem zvezda"

Iako gaji ogromno poštovanje prema Novaku kao sportisti, predsednik je naglasio da politiku i lična uverenja drži odvojeno od sportskih simpatija.

Doslednost u politici: „Svoja uverenja neću da menjam pod uticajem bilo koje sportske, glumačke, estradne ili bilo koje druge zvezde“, jasan je bio Vučić.

Svako ima pravo na mišljenje: On je dodao da poštuje svačije pravo na uverenje, ali da je politika specifična oblast u kojoj mnogi misle da se razumeju bolje nego što je to u stvarnosti slučaj.

Autor: Dalibor Stankov