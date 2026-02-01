ISTORIJSKI REZULTAT: Vučić otkrio sjajne vesti za građane – Više od 1,4 miliona ljudi upisalo nepokretnosti, a evo šta to znači za vašu imovinu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Novo jutro" kod Jovane Jeremić na TV Pink, izjavio je da se proces upisa nepokretnosti u Srbiji odvija dramatično brže nego što je iko očekivao. Prema njegovim rečima, Srbija bi već do 5. februara mogla da dostigne neverovatnu cifru od 1.800.000 prijava.

"Ljudi će konačno biti svoji na svome"

Predsednik je naglasio da je ovo jedna od najvažnijih vesti za običnog čoveka, jer sređivanje papira donosi pravnu sigurnost koju mnoge porodice čekaju decenijama.

Pravna sigurnost: Građani će konačno dobiti na papiru ono što je njihovo, što je ključno za zakonsko nasleđivanje.

Finansijske olakšice: Sa čistim papirima, vlasnici će moći da uzimaju hipotekarne kredite i raspolažu imovinom bez prepreka.

Neverovatna brzina: „Više bismo završili za godinu dana nego za prethodnih 40 godina“, istakao je Vučić, najavljujući da će se mesečno obrađivati preko 100.000 prijava.

Upotreba dronova i rešavanje starih problema

Vučić je objasnio da će se sporni slučajevi (oko 10-12 odsto), gde upis nije odmah moguć, rešavati sistemski kako bi se jednom zauvek raščistili imovinsko-pravni odnosi. On je ukazao i na modernizaciju samog procesa snimanja terena:

„Ranije ste morali da radite snimke, sada imate dronove sa kojima to pokrijete za jedan dan. Opštine naprave ugovore sa nadležnim službama, snimi se teren i tačno se vidi šta je po zakonu, a šta nije. To je kraj priče“, naglasio je predsednik.

Da li će biti produženja roka?

Iako se broj prijava naglo povećava kako se rok bliži, predsednik je postavio pitanje opravdanosti produženja rokova, ističući da ne treba kažnjavati revnosne građane koji su svoje obaveze ispunili na vreme. Ipak, naglasio je da je država pokazala ogromnu dobru volju da se ovaj decenijski problem konačno reši.

Autor: Dalibor Stankov