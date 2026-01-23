ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI O HAOSU U NOVOM SADU: Blokaderi kao čergari nose dušeke od fakulteta do fakulteta i prave brloge, NARODU JE BITNIJA PROGNOZA VREMENA NEGO ONI

Gostujući u emisiji "Novo jutro" na TV Pink kod voditeljke Jovane Jeremić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, prokomentarisala je aktuelna dešavanja u Novom Sadu i pokušaje blokade Filozofskog fakulteta.

Povodom snimaka na kojima se vidi kako grupa ljudi unosi dušeke, jastuke i vreće za smeće u zgradu Fakulteta, ministarka je istakla da takve aktivnosti više nemaju nikakav odjek u javnosti.

Ista grupa ljudi sa dušecima ide od zgrade do zgrade i glumi nezadovoljstvo

Ministarka je naglasila da građani Srbije prepoznaju isti scenario koji se ponavlja i da blokaderi više ne mogu da računaju na podršku naroda.

"Što se tiče ovih okupljanja u Novom Sadu, to naprosto više nije vest u Srbiji. Ljudi sa daleko većom pažnjom prate vremensku prognozu nego njihove aktivnosti. Oni su kao čergari – od fakulteta do fakulteta jedna ista grupa ljudi nosi dušeke i jastuke i pravi brlog", izjavila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je dodala da blokaderi osećaju gnev jer nisu dobili podršku od naroda čak ni na "vrhuncu svoje popularnosti".

Država štiti pravo na školovanje

Ministarka je jasno poručila da reakcija nadležnih nije odbrana vlasti, već zaštita studenata i njihovih porodica koje skupo plaćaju obrazovanje.

"Ono što čujem od naroda kada je upitanju reakcija države i policije je da smo ovo trebali da uradimo još prošle godine. Odlučna reakcija je ono što njima najviše smeta. Svako školovanje je skupa investicija, posebno za roditelje čija deca ne stanuju u mestu studiranja. Mi štitimo njihovo pravo da studiraju, a ne dozvoljavamo anarhiju", rekla je ministarka.

O slučaju Jelene Kleut i "ekolozima sa katranom"

Đurđević Stamenkovski se osvrnula i na zahteve vezane za profesorku Jelenu Kleut, upitavši da li politička pripadnost treba da bude garant napredovanja u karijeri.

"Da li to znači da neko, zato što je njihov pristalica, ima zagarantovano zvanje ili radno mesto? Čim im se kaže da nešto ne može, odmah se pozivaju na političku diskriminaciju, a sami zagovaraju najgore nasilje i dehumanizuju svakoga ko ne misli kao oni", upozorila je ona i dodala:

"Pogledajte te 'velike ekologe' koji prete da će nas valjati u katran i perje. To je ta njihova 'zelena Srbija'? Koriste obrasce iz Drugog svetskog rata gde žrtvu targetiraju kao biće protiv kojeg je sve dozvoljeno. To više ne prolazi", zaključila je ministarka.

Autor: Dalibor Stankov