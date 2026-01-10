STAMENKOVSKI ZA PINK: Amerika je u naletu i pokušava da povrati uticaj i moć koje je imala u vreme unipolarnog sveta

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski komentarisala je za TV Pink najnovija društvena i geopolitička dešavanja u svetu.

Kako je navela, treba istaći Trampovu izjavu da je za njega Međunarodno pravo manje važno, a da ga ograničava sopstveni razum i moral.

- Treba podvući da je Amerika u naletu i da pokušava da povrati uticaj i moć koje je imala u vreme unipolarnog sveta. Potsoje igrači bez kojih se ne može uspostaviti poredak, a to su Rusija i Kina, i tu su još otvorene karte. On je rekao da veruje u dogovor sa Putinom - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Procesi su se ubrzali, svedočimo geopolitičkim promenama koje sada deluju brutalno i rušilački, dodala je.

- Ušli smo u epohu pregrupisavanja, raspodele plena, dogovora oko talona... Za nas, kao zemlju koja je teritorijalno mala, ali istorisjki značajna, moramo da nađemo mesto u svemu tome. Moramo nastojati da u naše ime ne pregovara recimo Brisel, već da se naš glas uvažava - dodala je potom.

Kako kaže, naša politika mora da bude proaktivna, i da sami sebi budemo glas.

- Britanija je rasporedila novac sa trupe u Ukrajini... Opredeljuju se za nastavak i veći intenzitet sukoba. Iz Italije čujemo drugačije poruke, Meloni poziva na razgovore, i mislim da je to razumno. Evropa mora da izbegne rat po svaku cenu - dodala je Stamenkovski.

Autor: D.Bošković