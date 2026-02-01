VUČIĆ OŠTRO O OBRAZOVANJU DECE: Ne znaju kada je bila Kosovska bitka, ali znaju koliko je Baka Prase zaradio na kladionici!

Gostujući u emisiji "Novo jutro" kod Jovane Jeremić na TV Pink, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je zabrinjavajuće podatke o poznavanju nacionalne istorije među mladima.

On je istakao da su deca danas preplavljena informacijama sa interneta koje su često nevažne, dok se osnovni istorijski datumi zaboravljaju.

"Zaboravljaju istoriju, pamte zarade sa interneta"

Predsednik je ispričao detalje razgovora sa mladima koji su ga, kako kaže, ozbiljno zabrinuli.

Nepoznavanje osnova: Deca ne znaju kada je bila Kosovska bitka, kada je Beograd bombardovan, niti kada su bili srpski ustanci.

Uticaj jutjubera: „Ali znaju da je Baka Prase uložio milion na klađenje. Pitao sam ih gde to uče, kažu – ima sve na internetu“, naveo je Vučić.

Zaboravljena škola: Na pitanje o gradivu iz škole, predsednik je dobio odgovor da je to „davno bilo kada su učili“.

"Znao sam sa tri godine, danas ne znaju ni sa 25"

Vučić je povukao paralelu sa sopstvenim odrastanjem, naglašavajući da su to elementarne stvari koje bi svako dete trebalo da zna iz pristojnosti prema svojoj zemlji.

„Ja sam znao sa tri godine kada je bila Kosovska bitka, to danas ne znaju ljudi sa 16 ili 25 godina. To su neverovatno jednostavne, lake stvari. Mene najviše interesuje šta smo mi uradili sa svojom decom i dokle smo došli“, zapitao se predsednik na TV Pink.

Sledi velika reforma obrazovanja i zdravstva

Kao odgovor na ovaj problem, predsednik je najavio da će država morati da preduzme korenite korake kako bi se sistem vrednosti vratio na pravo mesto.

„To me je zabrinulo i moraćemo da uložimo mnogo novca da napravimo promene u obrazovanju. Baš kao i u zdravstvu, to su prioriteti kojima ćemo se baviti u narednom periodu“, zaključio je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov