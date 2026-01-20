RADIMO NA STVARANJU PLANA SRBIJA DO 2035: Vučić - Treba da ga predstavimo do 1. marta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Davosu da svet ide, kako je rekao, u ludom smeru, a da Srbija mora da sačuva mir i brzo rastuću ekonomiju, dodajući da se krenulo sa radom na stvaranju novog plana razvoja Srbije do 2035. godine i da bi taj plan trebalo da bude predstavljen do 1. marta.

- Stvara se novi svet, drugačiji svet. Mi moramo da budemo dovoljno mudri, da se malo sakrijemo ispod kamerna da sačekamo da kiša prođe pa da onda kad se pojavi malo sunca, izađemo, ali ekonomija mora da nam napreduje. Zato ovi planovi na kojima radimo su veoma ozbiljni, temeljni - rekao je on u Davosu odgovarajući na pitanja novinara.

Dodao je da se na tim planovima radi već duže vremena i da će se pokušati da oni do 1. marta budu predočeni narodu.

- Mi smo krenuli već da radimo na stvaranju plana Srbija do 2035. godine i u skladu sa tim sam spreman da razgovaram sa svim političkim akterima, da im iznesemo naša saznanja, naše spoznaje, da čujemo njihovo mišljenje o svemu tome, da razgovaramo sa narodom, da kažemo ljudima kakve sve opasnosti vrebaju, jer sve ovo ne ide u dobrom smeru za ceo svet - rekao je Vučić.

On je istakao da Srbija nije isključena iz sveta i da ne možemo da se pravimo da jesmo.

- Iz govora svih pa i švajcarskog predsednika mogli ste da čujete kolika je zabrinutost ovde u ovoj zemlji - primetio je predsednik. Veruje da ćemo, kako je naveo, imati nekakav pristup i Amerikancima, da rešavamo pitanje i tarifa u narednom periodu i otvaranje saradnje sa nekim američkim kompanijama.

- Moramo da vidimo kako dalje i sa Evropom i sa Amerikom. Mnogo teških stvari, mnogo problema, moramo da vidimo kako da energetiku dalje razvijemo, a tu sa Evropljanima imamo vrlo, vrlo dobru saradnju. Moja zahvalnost i ruskoj strani, posebno na saradnji svih ovih godina oko NIS-a, posebno poslednjih četiri ili pet godina koje su bile teške i za jedne i za druge - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će imati bilateralne susrete sa predsednikom Azerbejdžana, Jermenije te da će imati susrete sa Mađarima, Švajcarcima, češkim premijerom.

- Nadam se dobrim vestima, zamolio sam premijera Češke da nam kažu kakvu će odluku da donesu i po pitanju Ekspa. Biće mnogo posla, ali ja se nadam da ćemo umeti najbolje zaključke da izvučemo iz onoga što smo mogli da čujemo i vidimo - rekao je Vučić.