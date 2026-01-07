'ZAVISI OD ISTRAŽIVANJA' Vučić: Postoji mogućnost da se kandidujem za premijera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da postoji mogućnost da se kandiduje za premijera, u slučaju da, kako je naveo, istraživanja i javno mnjenje pokažu da bi Srbija otišla u pogrešnom smeru ukoliko on ne bi bio taj kandidat.

Vučić je rekao da ne veruje da će biti premijer, odnosno da se nada da neće biti.

Naveo je da će biti nosilac liste, a da li će biti prvi na listi zavisiće od toga hoće li želeti da se kandiduje za predsednika vlade ili ne i da li će ljudi to želeti ili ne.

"Ako budem video u istraživanjima da nije neophodno da se kandidujem onda ću sa radošću da podržim nekog drugog. Pošto su ljudi govorili da lažem i kada sam rekao da neću biti predsednik stranke, pa se ispostavilo da nisam lagao, naprotiv, da sam govorio istinu i ponosan sam na to kako se ponaša predsednik stranke čiji sam član. Miloš dobro vodi taj posao, stranka je ostala čvrsta, tvrda, nepokolebljiva, a tako bih voleo da neko drugi obavlja tu funkciju", rekao je Vučić.

"Nadam se da neću (biti premijer) iz više razloga. Ali, nećemo lagati narod. Reći ćemo narodu ko bude vodio našu listu. Mislim da će biti to lista velikog broja ljudi, vrhunskih intelektualaca, ljudi poštovanih u zemlji. Lista jednog ili više pokreta. Ko bude želeo na tu listu, dobrodošao je. Ko ne bude želeo, samo nemoj da nam kukaju posle zašto nisu prešli cenzus", rekao je Vučić.

Autor: D.Bošković