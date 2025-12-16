VUČIĆ O 'ĆACILENDU': Zamoliću ih da se pomere da bi oslobodili saobraćaj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će zamoliti ljude koji se nalaze u kampu ispred Narodne skupštine, poznatijem kao "Ćacilend" da se pomere, kako bi oslobodili saobraćaj za građane.

- Da li će da me poslušaju ili ne, to ne mogu da vam kažem. I nisam siguran, ali to će svakako da bude moja molba, ići ću narednih dana, da te dobre ljude, koji su čuvali svoju državu, protiv nevaspitanih, nepristojnih batinaša, koji su ih napadali gotovo svakodnevno i uspeli da odbrane državu na kraju krajeva i na kraju da donesu pobede slobodnoj srpskoj državi i tako je bilo i tako će biti - rekao je Vučić nakon prijema učenika Tehničke škole "Nikola Tesla" iz Vukovara, odgovarajući na pitanje novinara.

Kako je naveo, blokaderi ne mogu da podnesu jedino mesto u Srbiji gde se okuplja neko sa drugačijim mišljenjem.

- Držali su nam dnevno po sedam stotina mesta, zauzetih i blokiranih. Sve protivzakonito i sve neprijavljeno. A ovo je mesto koje je prijavljeno - zaključio je Vučić.