Vučić o Tužilaštvu za organizovani kriminal: Ponašaju se kao bogovi kojima niko ne može ništa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su u slučaju Generalštab Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) i delovi policije, odmetnuti od države, počeli da rade na slučaju koji ne postoji i istakao da se u TOK-u ponašaju kao bogovi kojima niko ne može ništa, koji mogu da rade šta hoće, da progone nevine ljude, a krivce neće da progone.

Vučić je rekao da po pitanju Generalštaba nikada nikakve afere nije bilo i dodao da je jasno posle odustajanja Džareda Kušnera da tu gradi hotel da nikakvog novca nije bilo.

Upitao je kako u državi može da ima pravde kada ne možete da gonite nikoga iz Tužilaštva za organizovani kriminal, jer oni donose odluku o svakoj krivičnoj prijavi kada je o njima reč.

"I to bezbroj puta sam rekao, i to ljudi znaju danas. Ja hoću da podnesem prijave kao građanin, imam pravo da podnesem krivičnu prijavu. Oni dođu, kad piše da je krivična prijava protiv Nenadića, kako god, i svih ostalih, oni kažu 'odbacuje se krivična prijava'", naveo je Vučić za Javni servis.

Rekao je da slede brze izmene i da mora da postoji sistem balansa, kočnica i ravnoteže.

"Mi hoćemo da donesemo promene, da ti ljudi budu bar dodirljivi, da mogu da odgovaraju za zlodela koja čine", rekao je Vučić i dodao da je drugo pitanje da li će ili neće i da li ima bića

Istakao je da su oni počeli da gone ljude koji ni za šta nisu krivi.

"Za mene je (ministar kulture) Nikola Selaković veoma hrabar čovek, iznenadio me pozitivno svojom reakcijom, jer zna da nije uzeo dinara. Zna da ništa protiv države nije uradio. Ja dvoje od ovih četvoro ljudi nemam pojma, ni ko su ti ljudi, nikada ih nisam video u životu", rekao je Vučić o optužnom predlogu protiv Selakovića i još tri osobe u predmetu "Generalštab".

Podsetio je da je zatražio da podignu optužnicu protiv njega i da će on pomilovati ostale u optužnici, a da se neće pozivati na imunitet.

"Pošto to sve radite zbog mene, pravite iste priče i zato ste tražili REM da biste mogli da ukinete većinu u REM-u bez ikakvog prava, bez ikakvih principa, bez ičega, samo da biste mogli da ukinete Informer do 1. marta, da biste tako mogli da idete na izbore. I to im je bila jedina namera", rekao je Vučić.

