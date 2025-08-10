AKTUELNO

'DA LJUDI ODMAH OSETE BOLJITAK' Vučić najavio važne ekonomske mere za smanjenje cena

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Nacionalnom dnevniku na Pink TV prezentovao je nove ekonomske mere.

Kaže da će prva mera biti cene , trgovine, zakoni, mere.

- Da ljudi odmah osete boljitak. To će se odraziti i na cene u ugostiteljskim objektima. Sve je preksupo. Verujem da će ljudi biti zadovoljni i mnogo smo truda uložili. Mi smo dovodeći ih više iz stranih i razvijali konkurenicju. A oni su se dogovorili. Znate li koliko je to da vam je marža 35 posto. E lepo spustite na 20 ili 30, a onda ćemo da razgovaramo na drugačiji način - kaže Vučić.

- Imamo domaću banku Poštansku štedionicu, koja nema problema sa bilansima. Nije kao one banke u vreme blokaderske vlasti koje su sve bile uništene od Agrobanke i zahvaljeujkući žutom pravosuđu nikada nisu za to odgovarali. Ovog puta ćemo morati da buidemo hrabriji, htela to Narodna banka ili ne.

