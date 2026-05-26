Ana Brnabić razgovarala sa predstavnicima Kongresa SAD o saradnji i budućoj poseti Vašingtonu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa delegacijom profesionalnih službenika i političkih savetnika koji rade za poslanike Kongresa SAD o bilateralnoj saradnji i strateškim ciljevima Srbije za članstvo u Evropskoj uniji (EU), saopštila je Skupština.

U visokoj delegaciji nalaze se predstavnici kancelarija poslanice Klaudije Teni, koja je predsedavajuća Srpskog kokusa u Predstavničkom domu SAD, kao i poslanika iz Floride, Viskonsina, Severne Karoline, Ilinoisa, Virdžinije i Misurija.

Brnabićeva je tom prilikom jasno poručila da je strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji, ali i da naša zemlja želi da gradi što je moguće bolje odnose sa Amerikom.

Ana Brnabić uskoro u Americi?

Tokom razgovora, gosti iz Vašingtona su sugerisali da bi za dodatno jačanje parlamentarne saradnje bila izuzetno korisna poseta Ane Brnabić Sjedinjenim Američkim Državama.

"Uveliko radim na tome i nadam se poseti u bliskoj budućnosti", odgovorila je Brnabićeva.

Na sastanku se, iza zatvorenih vrata, razgovaralo i o trenutnoj geopolitičkoj situaciji u Evropi i svetu, kao i o produbljivanju ekonomske i političke saradnje Srbije i SAD. Američka delegacija boravi u Beogradu četiri dana u okviru zvaničnog programa razmene (MECEA) koji je Skupština Srbije zaključila sa Kongresom SAD još 2015. godine.

Pokretanje strateškog dijaloga

Pored predsednice parlamenta, delegaciju iz Kongresa SAD danas je primio i ministar za evropske integracije Nemanja Starović, sa kojim je takođe razmatrano unapređenje odnosa, regionalna saradnja i aktuelni geopolitički izazovi.

Starović je istakao da Srbija pridaje ogroman značaj razvoju srpsko-američkih odnosa i naglasio da je naša zemlja čvrsto opredeljena za pokretanje strateškog dijaloga sa SAD u ključnim oblastima od zajedničkog interesa – uključujući ekonomiju, energetiku, nove tehnologije, bezbednost i regionalnu stabilnost.

Sa američkim ekspertima i savetnicima sastala se i državna sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Nevena Jovanović.

Autor: D.S.