DAČIĆ ČESTITAO KURBAN-BAJRAM: Praznik koji nas uči vrednostima vere, žrtve, solidarnosti

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je danas Kurban-bajram Reisu-l-ulemi Islamske zajednice Srbije i glavnom muftiji i predsedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, kao i svim vernicima islamske veroispovesti.

- Povodom Kurban-bajrama, praznika koji nas uči vrednostima vere, žrtve, solidarnosti i brige za druge, upućujem vam iskrene čestitke sa željom da praznične dane provedete u miru, zdravlju i radosti - napisao je Dačić u čestitki, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako je istakao, Kurban-bajram nas podseća da su najveća snaga svakog čoveka dobrota koju deli, ruka koju pruža drugome i ljubav koju čuva u krugu porodice i među bližnjima.

- Upravo u vremenima velikih izazova, vrednosti međusobnog poštovanja, razumevanja i zajedništva postaju temelj na kojem gradimo poverenje i sigurniju budućnost za sve - poručio je Dačić, uz želju da svi koji slave ovaj praznik praznične dane provedu okruženi svojim najmilijima, u domu ispunjenom mirom, blagostanjem i radošću.

Autor: Iva Besarabić

