AKTUELNO

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO KURBAN-BAJRAM: Duh sloge doprinosi stabilnoj i sigurnoj budućnosti!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je najtoplije čestitke povodom Kurban-bajrama Reisu-l-ulemi Islamske zajednice Srbije, glavnom muftiji i predsedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, kao i svim vernicima islamske veroispovesti.

Predsednik je naglasio da ovaj veliki praznik nosi snažnu poruku koja ujedinjuje celo društvo.

„Sa dubokim uvažavanjem najtoplije vam čestitam Kurban-bajram, jedan od najvećih praznika islamske tradicije. Snažna poruka koju ovaj praznik nosi predstavlja priliku da kao društvo zasnovano na pravdi, razumevanju i solidarnosti, istaknemo značaj zajedništva i odlučno, kao i do sada, marljivo i posvećeno radimo na razvoju naše zemlje“, navodi se u čestitki predsednika Vučića.

Istinsko blago Srbije

Vučić je u svojoj poruci poželeo mir i duhovnu snagu svim vernicima, ističući vrednosti koje Srbija pažljivo neguje.

„Iskreno želim da dani Bajrama donesu mir u sva srca i da toplina porodične bliskosti i duhovna snaga budu putokaz ka budućnosti ispunjenoj napretkom i poštovanjem tradicije, vrlinama koje Republika Srbija brižno čuva kao svoje istinsko blago. Neka snaga vere i blagostanje ispune vaše domove, a duh sloge doprinese putu ka stabilnoj i sigurnoj budućnosti“, poručio je predsednik.

On je vernicima poželeo da praznične dane provedu u duhovnoj ispunjenosti, deleći radost sa svojim porodicama, komšijama i prijateljima, i čestitku zaključio tradicionalnim rečima:

„KURBAN-BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!“

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

#Bajram

#Islamska zajednica

#Kurban-bajram

#predsednik Srbije

#čestitka

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ ČESTITAO KURBAN-BAJRAM: Srbija je naša zajednička kuća, u kojoj se svako od nas oseća sigurno

Politika

PREMIJER MACUT ČESTITAO KURBAN-BAJRAM: Bajram šerif mubarek olsun!

Politika

Vučić uputio čestitku povodom Kurban-bajrama: Principi vere nas uče da pokazujemo dobrotu i međusobnu slogu! To su vrednosti koje nas spajaju

Politika

Ovaj praznik odlikuje radost, porodični sklad, sreća: Premijer Vučević čestitao Kurban bajram

Politika

BRNABIĆ ČESTITALA KURBAN-BAJRAM: Neka praznik donese dobra dela široj društvenoj zajednici uz uvažavanje svih razlika

Politika

VUČIĆ ČESTITAO RAMAZANSKI BAJRAM: Neka radost mira, blagostanja i napretka budu naši uzvišeni ciljevi!