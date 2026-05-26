PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO KURBAN-BAJRAM: Duh sloge doprinosi stabilnoj i sigurnoj budućnosti!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je najtoplije čestitke povodom Kurban-bajrama Reisu-l-ulemi Islamske zajednice Srbije, glavnom muftiji i predsedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, kao i svim vernicima islamske veroispovesti.

Predsednik je naglasio da ovaj veliki praznik nosi snažnu poruku koja ujedinjuje celo društvo.

„Sa dubokim uvažavanjem najtoplije vam čestitam Kurban-bajram, jedan od najvećih praznika islamske tradicije. Snažna poruka koju ovaj praznik nosi predstavlja priliku da kao društvo zasnovano na pravdi, razumevanju i solidarnosti, istaknemo značaj zajedništva i odlučno, kao i do sada, marljivo i posvećeno radimo na razvoju naše zemlje“, navodi se u čestitki predsednika Vučića.

Istinsko blago Srbije

Vučić je u svojoj poruci poželeo mir i duhovnu snagu svim vernicima, ističući vrednosti koje Srbija pažljivo neguje.

„Iskreno želim da dani Bajrama donesu mir u sva srca i da toplina porodične bliskosti i duhovna snaga budu putokaz ka budućnosti ispunjenoj napretkom i poštovanjem tradicije, vrlinama koje Republika Srbija brižno čuva kao svoje istinsko blago. Neka snaga vere i blagostanje ispune vaše domove, a duh sloge doprinese putu ka stabilnoj i sigurnoj budućnosti“, poručio je predsednik.

On je vernicima poželeo da praznične dane provedu u duhovnoj ispunjenosti, deleći radost sa svojim porodicama, komšijama i prijateljima, i čestitku zaključio tradicionalnim rečima:

„KURBAN-BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!“

Autor: D.S.