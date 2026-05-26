PREMIJER MACUT ČESTITAO KURBAN-BAJRAM: Bajram šerif mubarek olsun!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut uputio je srdačnu čestitku povodom Kurban-bajrama Rijasetu islamske zajednice Srbije, glavnom muftiji i predsedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, kao i svim vernicima islamske veroispovesti.

Premijer je u ime Vlade i u svoje lično ime poželeo vernicima da praznik provedu u najboljem okruženju.

„Čestitam vam Kurban-bajram, jedan od najznačajnijih praznika u islamskoj tradiciji, uz želju da praznične dane provedete u zdravlju i miru, okruženi porodicom i bližnjima“, navodi se u čestitki.

Važnost zajedništva i solidarnosti

Macut je u poruci ukazao na neprolazne vrednosti koje ovaj veliki praznik nosi sa sobom, naglašavajući značaj jedinstva u društvu.

„Kurban-bajram nas podseća na važnost solidarnosti, međusobnog poštovanja, dobročinstva i požrtvovanosti, koji su stubovi svakog snažnog i složnog društva. Uveren sam da ćemo zajedničkim delovanjem nastaviti da jačamo duh zajedništva, uvažavanja različitosti i međusobne podrške, na dobrobit svih građana naše zemlje“, poručio je premijer i čestitku zaključio tradicionalnim rečima:

„Bajram šerif mubarek olsun!“

Autor: D.S.

