Nova S o robotima koji igraju 'Moravac': 'Noćna mora', sve srpsko i moderno za njih je loše (FOTO+VIDEO)

Portal Nova S, koji svim silama podržava blokadere, objavio je vest o kineskim robotima koji su igrali srpsko narodno kolo "Moravac" i za taj prizor naveo da je "noćna mora", prenose mediji.

Dakle, kao po starom receptu, za njih je sve što je srpsko i moderno – loše, navode mediji.

S druge strane, Vučić je pohvalio.

"U impresivnom inovacionom centru kompanije Minth videli smo kako inteligencija gradi budućnost, a radost pokreće svet. Predstavili su nam sve, od sklapanja robota do njihove neverovatne primene u svakodnevnom životu, industriji, ali i zabavi. Kada sam video robote kako igraju naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar nauke i mašina, već i razumevanja tradicije i duha jednog naroda. Priznajem, igraju bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspeo da pronađem nekoga ko može da mi parira u istrajnosti na poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vreme i ne pitaju za slobodan vikend", rekao je Vučić.

Istakao je da ga posebno raduje što će ove tehnologije uskoro stići i u Srbiju.

"To predstavlja potpuno novu razvojnu energiju za našu zemlju. Ako su roboti već naučili da igraju Moravac, siguran sam da ćemo zajedno naučiti i kako da gradimo još uspešniju, moderniju i snažniju Srbiju", napisao je Vučić na svom Instagram profilu.

Autor: A.A.