OVAKO SE IGRALO SRPSKO KOLO USRED KINE! ROBOTI 'OPLELI' MORAVAC! Vučić oduševljen: Priznajem, igraju bolje od mene! (VIDEO)

Predsednik Vučić se posle obilaska fabrike Mint i neverovatnog dočeka robota koji su igrali naše kolo Moravac i pozdravili ga na srpskom jeziku, sastao i s rukovodstvom kompanija Mint i Agibot u Đasinu.

- U impresivnom inovacionom centru kompanije Mint (Minth) videli smo kako inteligencija gradi budućnost, a radost pokreće svet. Predstavili su nam sve, od sklapanja robota do njihove neverovatne primene u svakodnevnom životu, industriji, ali i zabavi.

- Kada sam video robote kako igraju naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar nauke i mašina, već i razumevanja tradicije i duha jednog naroda. Priznajem, igraju bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspeo da pronađem nekoga ko može da mi parira u istrajnosti na poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vreme i ne pitaju za slobodan vikend.

- Raduje me što, zahvaljujući našim kineskim prijateljima i partnerima, ovakve tehnologije uskoro dolaze i u Srbiju. To predstavlja jednu potpuno novu razvojnu energiju za našu zemlju. Ako su roboti već naučili da igraju Moravac, siguran sam da ćemo zajedno naučiti i kako da gradimo još uspešniju, moderniju i snažniju Srbiju, poručio je predsednik Vučić u obilasku inovacionog centra fabrike Mint.

Autor: A.A.