VUČIĆ O LAVROVU: Ništa od onog što je rekao, nije slagao i nije netačno, uvek smo se trudili da sačuvamo srpsku poziciju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Generalštabu na Banjici s najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, te celokupnim rukovodstvom Republike Srpske.

- Ono što je Lavrov rekao jeste to da se Srbija nalazi na evropskom putu, i da ćemo se uvek truditi da to ne bude na uštrb ruskih interesa. Za nas je prostor sužen, jasno mi je mesto gde je takva izjava veoma obina, data... Jasno mi je da je to bila važna tema na sastanku kineskog i ruskog ministra. Jasno mi je da će biti brojna očekivanja od Srbije u narednom periodu, ali svakome je Bog dao onoliko koliko može da podnese. Lavrov nije slagao, trudili smo se na svaki način da sačuvamo srosku poziciju, dok su se drugi trudili da takva pozicija postane nemoguća - rekao je Vučić pa dodao:

- Ništa od onog što je rekao Sergej Lavrov, nije slagao i nije netačno. Uvek smo se trudili da sačuvamo srpsku poziciju. Daću sve od sebe da takvu politku vodimo i u narednom periodu, nisam preveliki optimista što se situacije u svetu tiče, rekao je Vučić pa dodao i da se na sastanku Rusije i Kine očigledno razgovaralo i o Srbiji.

Autor: D.Bošković