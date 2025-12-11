AKTUELNO

'OVAKVE KOMPANIJE DOLAZE DUGO DA OSTANU' Vučić iz Palfingera - Za nas je važno da ih privučemo u našu zemlju (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa rukovodstvom kompanije „Palfinger proizvodnja“ u Nišu i obišao proizvodni pogon i trening centar.

"Palfinger je austrijsko ime priznato u svetu. Lepa je i važna ova njihova fabrika u Nišu. Ovakve kompanije dolaze dugo da ostanu i za nas je važno da ih privučemo u našu zemlju. Time obezbeđujemo poslove za ljude iz Niša i okoline, bolji život za njihove porodice, ali i ubrzani rast celog grada.

Sada rade i na širenju proizvodnje, a njihov trening centar predstavlja budućnost za kompaniju, ali i pokazni sistem za dualno obrazovanje uopšte. Mi smo bili pioniri u regionu po pitanju dualnog obrazovanja i radujemo se ovakvim trening centrima širom Srbije.

Zahvalan prijateljima iz Palfingera na poverenju i investicijama koje donose konkretne rezultate. Srbija ostaje pouzdan partner i dom za sve koji žele da rade, stvaraju i napreduju zajedno sa nama", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.

