AKTUELNO

Politika

'MENE NIKO NIKADA NIGDE NE PRESLIŠAVA!' Vučić o laži opozicionih glasila o večeri u Briselu - Ja sam ponosni predsednik Srbije!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Aleksandar Vučić obišao je proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger.

O pisanju opozicionih medija da je u Briselu sinoć bio "da ga preslišavaju", predsednik kaže:

- Mene niko nikada nigde ne preslišava. Ja sam ponosni predsednik Srbije, zemlje ponosnog i dostajanstvenog naroda. Mene poštuju, to ste mogli i sinoć da vidite, i po dužini razgovora i po načinu pozdravljanja. Ne moraju da me vole, ali me poštuju. Ja njih izuzetno poštujem. Tu niko nikoga ne preslišava. Kako reče Tijanić, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti, te oni znaju kako sa njima razgovaraju, pa misle da tako razgovaraju sa mnom. Ja ne primam naloge ni od koga na svetu, služim samo svom srpskom narodu i građanima Srbije. Ja verujem da smo dobre stvari postigli sinoć.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'RASTURIĆU KRIMINALNU BANDU' VUČIČ U NIŠU O OPTUŽNICI: Gone me zato što je neko naredio da ja moram da budem progonjen i rekao da će možda tako slomit

Politika

'TO BI MI BILA KRUNA KARIJERE' Predsednik Vučić govorio o optužnici za Generalštab: Ništa od toga nećete uspeti

Politika

'TO ŠTO BI ON MALO DA KOLJE, O NJIMA GOVORI' Vučić o pretnjama Nestorovića Vučićeviću - Javila mu centrala da mora da se aktivira

Politika

VUČIĆ DANAS U SURČINU - Predsednik prisustvuje otvaranju nove fabrike kompanije Nestle

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE SUTRA U NIŠU: Vučić otvara pogone dve fabrike svetski poznatih kompanija!

Politika

'OVO JE NEŠTO ŠTO PRAVI RAZLIKU' Vučić otvorio fabriku NESTLE u Surčinu: Želimo da privučemo još mnogo švajcardskih kompanija da ulažu u našu zemlju (