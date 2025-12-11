'TO BI MI BILA KRUNA KARIJERE' Predsednik Vučić govorio o optužnici za Generalštab: Ništa od toga nećete uspeti

Predsednik Aleksandar Vučić obilazi proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger.

Vučić je tokom obilaska fabrike, govorio o optužnici za Generalštab.

- Ja ne znam da li to postoji, ali ne mogu da sakrijem iskreni osmeh i radost. To bi mi bila kruna karijere. To bi najbolje pokazalo kako je država urušavana. Istovremeno, nikada ni protiv nijednog čoveka nije vođena takva hajka, kao protiv mene i moje porodice. Ne podižu optužnicu oni protiv mene jer sam nešto uradio loše, jer je neko naredio spolja. Ništa od toga nećete uspeti. Neću im dati priliku da gone one koji nisu ništa krivi. Ja sam taj. Šta ćete sada? Ajde, junaci, bando kriminalna, pa da narod sudi ko je kriminalac. Ne biste verovali koliko se tome radujem. Ako je istina, ja ih molim da sa tim obelodanjavanjem požure i obaveštavam ih da neće imati priliku da gone druga lica, ja ću da ih pomilujem. Sebe neću - rekao je predsednik Srbije.

Autor: D.Bošković