'TO ŠTO BI ON MALO DA KOLJE, O NJIMA GOVORI' Vučić o pretnjama Nestorovića Vučićeviću - Javila mu centrala da mora da se aktivira

Foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić

Predsednik Aleksandar Vučić obilazi proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger.


Odgovarajući na pitanja novinara predsednik Vučić komentarisao je i zastrašujuće pretnje Branimira Nestorovića upućenim Draganu J. Vučićeviću.

- Vučićević je čovek iz medija, on je moj drug i ja se svojih drugova ne odričem. Očigledno da im smeta zato što ih raskrinkava na poseban jedan način. A što se ovog gospodina tiče, javila mu centrala da mora da se aktivira, od pre dva dana povećan nivo aktivnosti protiv Vučića. To što bi on malo da kolje, o njima govori - naveo je Vučić.

Autor: D.Bošković

