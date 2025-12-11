Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u poseti Nišu.

Vučić obilazi proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger.

- Trenutno je ovde zaposleno 179 ljudi, nešto manje od polovine koliko bi do 227. godine trebalo da bude zapošljeno. Ovo je prikia da ukažemo na važan proces, mi smo bili pioniri, i po mom mišljenju nismo to dovoljno brzo uradili. Zbog dela nas roditelja, državnog aparata, mi smo naučili da sve olakšamo deci, a ne da uče i rade sami. Deca moraju u praksi da imaju primenjeno znanje, mi ne možemo da budemo konkurentni tako. Zahvalan sam Gabrijeli, u Nišu se otvara veliki trening centar, gde ćemo dosta mladih da primimo. Dosta se kompanija prijavilo. Reč je o najrazvijenijim zemljama Evrope - rekao je Vučić.

Gabrijelu uvek slušam sa najvećom pažnjom, ali kad ubrza, ne mogu da je pohvatam, našalio se predsednik Vučić.

- Sramota bi bila da nisam na prvom mestu, ceo život sam se borio da budem pobednik i da budem prvi. Ja dovedoh 11 fabrika, a ti što nisu zločinci ne dovedoše nikoga. Imamo Novi Sad, 10 fabrika, Ruma 5 fabrika. Jedan ratni zločinac to uspeo. Briga me za njihove karikature, ja se bavim životom. Ja gledam šta može da se napravi za građane Srbije - rekao je Vučić povodom Petričevića.

Govoreći o zaposlenjima, Vučić kaže da Srbija ima bolju statistiku.

- Imamo 31.000 ljudi zaposlenu u odnosu na pre nekoliko godina. Za vreme blokadera je toliko manje radilo u odnosu na vreme blokadera - kaže Vučić.

Nije to više licemerje, ne mogu ja to ljudskom glupošću da nazovem. Molim vas da obratite pažnju na jednu stvar, molio sam ih da se ne bave politikom za Novu Godinu, unišili su je u Beogradu, hteli su da se tuku sa ljudima na Trgu Republike. To su radili u svim mestima, na svim gradovima. A smeta im jedno mesto gde se nikada nije odigrao koncert, u Pionirskom parku, daću sve od sebe da se šatori sklone - rekao je Vučić potom.

Kako kaže, njih 12 blokiralo je ceo Niš, jer su mislili da imaju to pravo, a nemaju.

- Ne mogu da sakrijem svoj iskreni osmeh i radost, ja se osećam odlično, to bi mi bila kruna karijere, i to bi najbolje dokazalo kako nam je država urušavana, kako je oteta spolja. Imamo organizacije svih partija, sa svih strana. Kada o tome govorim, nikada ni potiv jednog čoveka, ni u jednoj zemlji nije vođena takva hajka protiv nečije porodice. Ne podižu oni optužnicu jer sam kriminalac, jer sam uzeo dinar od države... To ne uzimam 13, 14 godina. Mogao sam milioner da postanem da sam to uzimao. Ni jednu dnevnicu nisam uzeo. Oni mene gone jer je neko naredio da ja moram da budem progonjen spolja, i neko je rekao da će tako možda da me slome i unište Srbiju. Neću im dati da gone one koji nisu krivi, nego mene. Ja sam hteo modernizaciju, ja sam hteo sećanje na poginule vojnike. Ja sam hteo da ta investicija bude preko 600 miliona dolara. Jesam li ja nekome iz zavoda za zaštitu spomenika rekao da su lenji, zgubidani i slično. Evo, rekao sam to, hajde, osudite me na smrt, bando kriminalna. Pa da narod sudi ko je kriv.... - kaže predsednik.

-Sada imaju 179 zaposlenih, do 2027. godine imaće 375, takav je ugovor koji imaju sa nama-rekao je predsednik.

- Naš narod prihvata da je neko za njih nešto uradio ek onda kad strada i kad bude žrtva. Tada će ljudi da cene fabrike, puteve i slično. Ako je to istina, neka požure, ja ne znam. Mnogo bih se radovao tome, podstičem ih da to urade. Zahvaljujući ingerencija, neće imati priliku da gone druga lica, ja ću da ih pomilujem. Pobediću i rasturiću bandu kriminalnu koja je mislila da može da uruši državu - kaže Vučić.

- Istina i pravda ćepobediti. Nisam video tako mladu i hrabru ženu da se suprotstavila banditima... Čestitam vama i vašoj televiziji - rekao je Vučić novinarki niške TV.

- Mene nikada niko ne preslušava. Mene poštuju, to ste mogli i sinoć da vidite, i po dužini razgovpra, načinu pozdravljanja... Tu niko nikoga ne preslišava, ali kako reče Tijanić, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Pa sad, ja ne primam naloge ni od koga na svetu, služim samo svom narodu. Verujem da smo sinoć postigči dobre rezultate - kaže Vučić.

Vučićević je moj drug, ja se mojih drugova ne stidim i ne odričem. Ja nisam saglasan sa svim što on radi, kao ni on sa mnom. Očiglednp da im dragan smeta jer ih raskrinkava sa više enegrije nego što imam ja. Ja mu čestitam na tome, kaže Vučić.

- Mora nešto da se radi sa Vučićem, ako želi da zaštiti Srbiju energetski. To o njima govori. rekli su mi da neću da šetam Nišom... Još je Medijana. Danas sam u Duvaništu, bio sam u Švajcariji, svuda ću biti... Svuda ću da šetam, i večeras isto. Čekao me vlasnik, ljudi, konobari, sve fini svet, gospoda... Bio samo jedan problem, stigla voda i čaj od kamilice, a onda tanjir pečenice, šunkem sira, pita savijača... Sirnica, top je bila Gocom vruća, čudo jedno. Sutra obilazimo najmanje 3-4 opštine - kaže Vučić.

Kako je dodao, bio je uveren da će Niš da izgubi izbore, dodajući da izgleda da će opet da pobede, kada se pogledaju protivnici, naveo je predsednik.

- Nama najvažnije stiže u Niš, i cargo saobraćaj je nama od ključnog značaja. Da ne ugrozimo poslovanje ER Srbije, da ljudima omogućimo brži i lakši put. Istovremeno i za turističke destinacije... Jednu stvar da znate, nišlije danas rade jednako, a a ko ne i više od beograđana. Beograd je bogatiji, jer ima nasleđe, Peteburg je najlepši grad, ali ga Moskva jede... I ide ispred, za 15 godina će to biti jasno. Zato veliki novac iz Beograda i Novog Sada mora da ide u Niš... Bogatiji grad, bogatija država to treba da bude, i ja razumem tu logiku. U centralnoh Srbiji mrze Beograd i mora da im bude kriv, ali to nije fer, ja to i sam znam. Niš će da napreduje, imamo dobrog gradonačelnika - naveo je predsednik Srbije za kraj obraćanja.

OBILAZAK POGONA

- Plate moraju da budu iznad proseka. Vidite zavarivače, oni moraju da imaju velike plate. Nemamo mi dovoljno zavarivača, ni vodoinstalatera, stolara, vozača... Kad vam dođe ovakva kompanija, ona ne dođe na godinu dana, ona dođe da ostane - kaže predsednik Srbije.

- Zanati su danas najcenjeniji, za dve tri godine oni če biti najcenjeniji. Fale nam zanati, to je dobro i plaćeno zanimanje. Da ne pričam, kuvari, pekari, zavarivači... Konkretna praktična zanimalja su nam loša, i zatoinsistiramo na dualnom obrazovanju. Ako su svi mendžment, Pravni fakultet, nema ništa od nas - rekao je Vučić.

- 434 dečaka, devojčice, mladih ljudi imamo... Ovo je njihov trening centar, oni ovde obučavaju zaposlene, i ovo je njihov trenažni deo - objasnio je Vučić.

Autor: D.Bošković