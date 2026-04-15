'POZIV GOSPODINA GOCIJA PRIHVATAM SA ODUŠEVLJENJEM' Vučić: Imaćemo debatu kad god poželi, i to na N1! Nadam se da nisu lažovi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije nakon čega se obratio medijima.

Obraćanje Aleksandra Vučića

- Stanje naše vojne moći, odbrambene potencijale, odbrambene kapacitete, i rekao bih kapacitete koje tek planiramo da nabavimo kako bismo mogli da te sposobnosti dodatno unapredimo. Danas sam predložio kao vrhovni komandant Vojske Srbije izradu i usvajanje strategije robotizacije, formiranje jedinice ranga bataljona opremljene robotizovanim platformama, izvršenje organizacijskih priprema za formiranje diviziona i bataljona dalekometnih napadnih dronova i lutujuće municije, uvežbavanje specijalnih izviđačkih jedinica za određivanje koordinata ciljeva za upravljanje artiljerijskom i vatrom avijacije, dalje opremanje i osposobljavanje za upotrebu dronova u ostalim jedinicama, i rekao sam, izvukao sam, rekao bih, istorijske pouke za naše oficire. Mnogi od njih su legendarni komandanti iz vremena još NATO agresije, ima mnogo i mladih koji su od njih, ali i od drugih, imali - kaže Vučić.

- Digitalizacija i robotizacija naše armije, poručio sam oficirima da u tome učestvuju sa entuzijazmom, rekao je Vučić.

- Stanje bezbednosti je složenije nego u januaru pre svega zbog delovanja trojnog saveza. U narednim danima potpisaćemo velike i važne ugovore za nabavku sredstava naoružanja i vojne opreme, očekuju nas velike i važne posete, napravili smo velike narudžbine za našu vojsku, popuna stanja vojnicima i ubojnim sredstvima je nikad veća, ja nikad nisam zadovoljan ali se vidi napredak - dodaje predsednik Srbije.

- Ništa neće moći da nam promakne sve ćemo da vidimo, imaćemo snažnu PVO odbranu - rekao je Vučić.

- Volim ljude koji sa nepodnošljivom lakoćom ulaze u izbore, i pre izbora govore da su pobedili. Imamo mnogo drugih i važnih stvari o kojima moramo da razgovaramo. Ljudi zbaju ko se bavi tuđim problemima, a ko sobom i svojim foteljama - kaže Vučić.

U zvaničnu posetu ću pozvati Sinišu Karana, ukazaćemo najveće moguće poštovanja sestrama i braći, rekao je Vučić.

O Lavrovu

- Ono što je Lavrov rekao jeste to da se Srbija nalazi na evropskom putu, i da ćemo se uvek truditi da to ne bude na uštrb ruskih interesa. Za nas je prostor sužen, jasno mi je mesto gde je takva izjava veoma obina, data... Jasno mi je da je to bila važna tema na sastanku kineskog i ruskog ministra. jasno mi je da će biti brojna očekivanja od SRbije u narednom periodu, ali svakome je Bog dao onoliko koliko može da podnese. Lavrov nije slagao, trudili smo se na svaki način da sačuvamo srosku poziciju, dok su se drugi trudili da takva pozicija postane neoguća. Koliko ćemo još moći, videćemo, izabran sam od srabe naroda kao neko ko treba da štiti slobodu. Daću sve od sebe da takvu politiku vodim i u narednom periodu. Verujem da ćemo imati važne korake, iako nisam optimista. Verujem i dalje unapređenje odnose sa Kinom, Rusijom. Koliko će to moći da opstane ne znam, ali ni do sada nije bilo jednostavnp. Naše je da se borimo za svoju zemju. Mi drugi sveti cilj nemamo - kaže Vučić.

Obraćanje Milorada Dodika

- Nije poruka da neko želi da pošalje nestabilnost na Balkanu. Taj Savez je remetilački. On šalje poruke, potrebu fa se mi obezbedimo, i zaista ima zabrinjavajućih elemenata. Oni čine mnogo toga, a mnogo toga i kriju, kako bi obezbedili svoju akciju. Jedini cilj je ugrožavanje srpskog naroda i njegovih država. Vidimo da Vojska Srbije garantuje mir i stabilnost srpskom narodu - rekao je Milorad Dodik.

Sastanak je bio održan u kasarni "Banjica 2" u Beogradu.

Predsednik Vučić se na ovaj važan sastanak osvrnuo još juče tokom svečanog obeležavanja i proslave Dana Odreda Vojne policije specijalne namene - Kobre.

Vučić je nabrojao i ko će sve i iz Republike Srpske prisustvovati tom sastanku, ceo državni vrh - Milorad Dodik, Željka Cvijanović, srpski član Predsedništva BiH, Siniša Karan, predsednik Republike Srpske, zatim Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine RS, te Savo Minić, premijer Srpske.

Suviše brzo snažimo da bi se bilo ko lako usudio da provodi agresiju protiv Srbije. I dalje nisam dovoljno zadovoljan, ali o tome ćemo moći sutra da govorimo više u detalje, kazao je Vučić.

Podsetimo, Vučić je tokom obilaska novoizgrađenog objekta Kobri rekao i da "mi moramo da brinemo o svojoj bezbednosti, o svom nebu, moramo da brinemo o našoj deci, o svima, i zato ulažemo mnogo".

- I taj novac koji ulažemo je ogroman. Ja ne znam da li ste vi bili u starom objektu Kobri, to su bile barake, bukvalno barake. Ja sam, mene je, mene je kao predsednika bilo malo sramota kada sam ih posećivao. Ja sa tim ljudima živim svaki dan, najviše vremena sa njima provodim u svom životu, dakle, više nego sa svojom decom, jer na poslu provodim najviše vremena. I sada sam mnogo srećan što smo uložili mnogo novca u ovo, to su desetine miliona evra, imaće jedan od najekskluzivnijih i najboljih objekata, i već od sledeće godine nema opravdanja zašto su Kazahstan i Kina ispred nas. Mi smo dobri, vrlo dobri, ali oni ljudi su neverovatni, a ja hoću da ih oni dostignu i po tom pitanju.

- I naravno, kupujemo mnogo toga, radi naša vojna industrija, vredno, marljivo, popunjavamo bojevom municijom. Nismo imali, kad kažem pre svega vi, mislim velikim kalibrima, dovoljnu popunu.

- Sutra ćemo od načelnika Generalštaba čuti da li je sada to bolje ili ne. Specijalne jedinice snažimo, jačamo, popuna nam je veoma dobra. Nikada u istoriji nismo imali tako dobru popunu specijalnih jedinica. I još uzimamo ljudi, trudimo se na svaki način da obezbedimo mir i da garantujemo taj mir. Suviše brzo snažimo da bi se bilo ko lako usudio da provodi agresiju protiv Srbije. I dalje nisam dovoljno zadovoljan, ali o tome ćemo moći sutra da govorimo više u detalje, kazao je Vučić.

Autor: Pink.rs