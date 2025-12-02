AKTUELNO

STRUČNJACI DANAS NISU RASPOLOŽENI! Vučić primetio izostanak pitanja za njega sa N1, pa konstatovao: Kako koji izbori prođu potrebno im tri, četiri dana oporavka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u zgradi Predsedništva sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, nakon čega se obratio javnosti kako bi saopštio detalje sa sastanka.

Nakon obraćanja predsednik je konstatovao da više nema nijednog novinarskog pitanja, ali i upitao da li neko sa N1 želi nešto da pita.

- Nema pitanja N1. Stručnjaci danas nisu raspoloženi. Kako koji izbori prođu potrebno im je jedno tri, četiri dana oporavka - zaključio je Vučić.

