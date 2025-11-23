Vučić nakon sastanka sa timovima za energetsku stabilnost Srbije: Nastavljamo da radimo odgovorno, ozbiljno i predano

Predsednik Aleksandar Vučić oglasio se nakon sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost povodom situacije sa Naftnom industrije Srbije.

- Razmotrili smo sve aktuelne izazove i doneli važne zaključke kako bismo zaštitili interese Srbije i obezbedili sigurno i pouzdano snabdevanje za naše građane i privredu. Nastavljamo da radimo odgovorno, ozbiljno i predano, uz puno razumevanje složenih okolnosti u kojima se nalazi čitava Evropa. Srbija će dosledno sprovoditi mere koje čuvaju našu energetsku sigurnost i dugoročne nacionalne interese - napisao je Vučić na svom nalogu na Instagramu.

Autor: S.M.