VUČIĆ NA HITNOM SASTANKU SA ČLANOVIMA ENERGETSKOG TIMA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje. U Predsedništvu Srbije počeo je sastanak predsednika Aleksandra Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje povodom situacije sa Naftnom industrije Srbije.

Vučić je ranije danas rekao da predstoje još neki razgovori o NIS-u i da će o ishodu obavestiti javnost u narednih 36 do 48 sati.

On je naveo i da od jutros nema dobre vesti kada je reč o Naftnoj industriji Srbije i da će zato od 17.00 sati imati važan sastanak i poručio da će Srbija i u ovoj situaciji naći rešenje.

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da je danas razgovarala sa generalnim direktorom Naftne industrije Srbije Kirilom Tjurdenjevim i članovima Odbora direktora NIS-a o rezervama nafte i naftnih derivata i statusu rafinerije nafte Pančevo i izjavila da se u naredna dva tri dana očekuje odgovor iz SAD, kao i da je Srbija spremna za sve scenarije.

Naftna industrija Srbije je potvrdila da će rafinerija nafte u Pančevu, sa zalihama nafte kojima raspolaže, nastaviti da radi do 25. novembra, saopštilo je krajem oktobra Ministarstvo rudarstva i energetike nakon sastanka stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru.

