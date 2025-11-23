AKTUELNO

Đedović Handanović se oglasila nakon sastanka Vučića sa timovima za energetsku stabilnost: Čekamo još vesti iz SAD, građani ne treba da brinu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/MRE/Danilo Mijatović ||

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović obratila se nakon sastanka predsednika Aleksandra Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost povodom situacije sa Naftnom industrije Srbije i rekla da se nove vesti oko NIS-a očekuju sutra ili u utorak i naglasila da građani ne treba da brinu.

- Čekamo još vesti iz SAD kada je u pitanju NIS, očekujemo da će one stići sutra ili prekosutra, sutra će biti održana vanredna sednica vlade, građani ne treba da brinu - navela je Đedović Handanović.

Odgovor iz SAD se očekuje u naredna 24 - 48 sati dok će Vlada Srbije sutra prema njenim rečima održati vanrednu sednicu.


Autor: S.M.

