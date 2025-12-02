Vučić: Država dala dozvolu za prestanak rada rafinerije!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se nakon sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

- Nemamo dobrih vesti što se tiče NIS-a. Mi smo očekivali da ćemo da dobijemo licencu za nastavak snabdevanja nafte od strane OFAK-a, mi nismo dobili pozitivnu odluku.

- Ne samo da sam razočaran, već sam iznenađen, pošto ne vidim šta su time dobili. Trudim se da stvari racionalizujem u životu, bez emocija, iako kada vodite zemlju ne možete to da radite bez emocija, trudio sam se da iz njihovih cipela vidim šta to rade, ali nisam shvatio - rekao je predsednik.

- Nedvosmisleno je da Rusi ne žele da prodaju NIS, rekao je Vučić, i kaže da nije novac u pitanju već politika.

- To je njihovo pravo, oni su vlasnici. Druga je stvar što mi imamo mnogo muka sa tim. Kao što ni Amerikance ne interesuje ništa drugo osim njihovih interesa. Za sada strada samo Srbija, kako će dalje da bude, videćemo - rekao je on.

- Mi nemamo nagoveštaja da će Amerikanci dati licencu za rad Rafinerije.

Predsednik je rekao da JANAF nije dozvolio uvoz nafte koja nije bila namenjena rafineriji u Pančevu, već našim rezervama.

- Oni nisu poverovali da je to za skladištenje, a ne za NIS. Oni su to odbili, zato što time hoće da kažu da nije samo NIS pod sankcijama već je cela Srbija pod sankcijama, dok Amerikanci ne kažu drugačije. Njima je uvek neko drugi morao da kaže šta da rade. Nevezano za to, kao dobri domaćini, danas je 54 dan od kako su sankcije uvedene, nije bilo nikakvih problema u snabdevanju, i to govori koliko je država ozbiljna i koliko je naporno radila - rekao je Vučić.

On kaže da će ministarka Đedović Handanović obavestiti NIS da nema naznaka da će Amerikanci imati licencu, što će rezultirati prestankom rada rafinerije.

- Oni gube dnevno 370.000 evra dok radi ovako, i njihova je stvar kada žele da ugase rafineriju. Mi smo dozvolu za gašenje dali.

Sastanku su prisustvovali predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar odbrane Bratislav Gašić i drugi ministri, zatim predstavnici energetskog sektora, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, načelnik Generalštaba Vojske Srbije i drugi predstavnici državnih institucija i preduzeća.

"Imamo dovoljno goriva"

Istakao je da imamo dovoljno goriva, ali će ljudi morati da idu na neke druge pumpe.

- Rizikovali smo i do sada, rizikovaćemo i do ponedeljka, ali ljudi u našem finansijskom sektoru više neće da rizikuju. Naručili smo još 29.000 tona dizela, plus 20.000 tona dizela, 5000 tona kerozina, 38.000 tona benzina. U našim rezervama imamo 24.400 tona dizela u Pančevu, 20.000 tona u Kovinu, 9.500 tona u Požegi. Ukupno 53.900 tona. U obaveznim rezervama imamo 150.000 tona. Ukupno imamo više od 200.000 tona dizela. Nema problema sa time do kraja januara, koliko god da potrošimo - naglasio je predsednik.

NIS čeka odluku o licenci

Situacija oko Naftne industrije Srbije i dalje je neizvesna još se čeka odluka Stejt departmenta i OFAK-a. Rafinerija će sutra i zvanično prestati sa radom ako SAD ne izdaju licencu za nastavak rada NIS-a.

Pedeset peti dan je otkako su na snazi američke sankcije NIS-u, koja je većinski u ruskom vlasništvu.

Srbija čeka odgovor američkog Stejt departmenta i Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) o produžetku licence za NIS, dok Rafinerija u Pančevu još danas ostaje u fazi tople cirkulacije, a država povećava uvoz derivata.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će Rafinerija u utorak i zvanično prestati da radi.

Istakao je da ćemo, ako do ne stigne licenca od SAD, morati na različite načine da se snalazimo za obezbeđivanje nafte i naftnih derivata u narednom periodu.

Autor: A.A.