SRBIJA POSTAJE CENTAR ZA HUMANOIDNE ROBOTE: Kineski tehnološki gigant širi proizvodnju i otvara nove pogone (FOTO+VIDEO)

Sećate se Lukija, humanoidnog robota koji je u februaru predstavljen srpskoj javnosti. Ekipa televizije Pink posetila je kinesku fabriku Agibot, koja u saradnji sa Mint Group planira proširenje kapaciteta u Srbiji.

Mint grupa, fabrika je budućnosti koja je promenila perspektivu industrije i u našoj zemlji. Kompanija iz kineskog grada Đašinga odlučila je da otvori fabriku u Loznici, a 2023. godine i drugu u Šapcu.

Prema najavama planirano je dalje širenje poslovanja i u drugim gradovima Srbije.

Već pri prvim koracima ovog humanoidnog robota postalo nam je jasno o kakvom je visokotehnološkom gigantu reč.

Kompanija Mint, u saradnji sa Agibotom, razvija nekoliko serija robota koji će se proizvoditi upravo u Srbiji.

- U narednim mesecima biće otvorena fabrika humanoidnih robota u Srbiji. Imamo velike planove za vašu zemlju i želimo da svi naši potencijali i kapaciteti, uključujući četiri serije robota, budu na raspolaganju tržištu - poručuju iz kompanije.

Roboti mogu da čiste kuću, pripremaju koktele, plešu i prave sendviče. Ipak, njihova najvažnija primena biće u fabrikama, uz ili bez ljudske asistencije. Takođe, četvoronožni roboti, takozvani 'robotski psi', namenjeni su patroliranju kroz kompleksne terene i fabričke pogone radi otkrivanja kvarova.

- Potrebno nam je oko šest meseci da napravimo humanoidnog robota sa osnovnim funkcijama, ali naši timovi neprestano rade na tome da ih učine što pametnijim - navode iz kompanije.

Kineski partneri izabrali su Srbiju kao ključnu tačku za širenje na evropsko tržište, jer njihove dve fabrike već godinama uspešno posluju u našoj zemlji.

- Uspeh Mint grupe u Srbiji ne bi bio moguć bez ljudi, odnosno zaposlenih u našim fabrikama. Mnogi zaposleni ostvarili su prijateljstva sa ljudima iz Srbije i to je veoma značajno za dalju saradnju - ističu predstavnici kompanije.

Dodaju da su zadovoljni rezultatima poslovanja u Srbiji i da upravo zbog toga razmišljaju o otvaranju novih pogona i širenju poslovanja na druge industrije.

Kineska kompanija direktno snabdeva automobilsko tržište u više od 30 zemalja sveta, pokrivajući oko 80 odsto globalnog tržišta automobilske industrije. Njihovi proizvodi ugrađuju se u vozila širom Azije, Evrope, Severne Amerike i Australije.

Koliko je saradnja sa Srbijom važna govori i podatak da je, među 23 potencijalne lokacije u Evropi, za proboj na evropsko tržište izabrana upravo naša zemlja.

Autor: Iva Besarabić