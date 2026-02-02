AKTUELNO

Politika

OVE GODINE MOŽEMO DA BUDEMO PRVA ZEMLJA U EVROPI KOJA ĆE DA PROIZVODI OVAKVE ROBOTE Vučić: Bili bismo tehnološki jedna od najuspešnijih zemalja (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić/Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Kineskom kulturnom centru u Novom Beogradu prezentaciji robota kompanije AGIBOT Innovation.

- Mi ove godine, i to u narednim mesecima, možemo da krenemo u jednu od najvećih investicija ikada u Srbiji, možemo da budemo prva zemlja u Evropi koja će da proizvodi ovakve robote - poručio je Vučić putem svog Instagram naloga.

Kako je istakao danas, to što je video je gotovo neverovatno.

- Videli ste ove pse ovde, tako? Meni je zapao jedan detalj, čim su rekli, oni imaju i one veće koje mogu da nose po 100 kg, ovi mogu da nose 10, 20, 30. Što znači mogu da nose kamere, mogu da rade, oni već to rade u Kini, granične kontrole, imate ih na točkovima po putu, imate ih bez točkova da mogu da preskaču, rade sve što stignu, a možete i da ih naoružate - istakao je Vučić.

- Tako da sledeća naša vojna parada imaćemo hiljade robota, naoružanih, tako da svoju zemlju obezbedimo dodatno. Ali ja to sve moram da molim predsednika Sija kad ga budem video, nadam se da će predsednik Si kao iskreni prijatelj Srbije da nam po tom pitanju pomogne. Da li razumete kakav je ovo tehnološki, kakav je ovo kvantni skok za Srbiju? Neverovatno, bili bismo tehnološki jedna od najuspešnijih zemalja u Evropi, odmah.

Autor: A.A.

#AGIBOT Innovation

#Aleksandar Vučić

#kineski kulturni centar

POVEZANE VESTI

Politika

'NEVEROVATNO JE ŠTA SAM VIDEO DANAS' VUČIĆ: Možemo da budemo prvi u Evropi koji će proizvoditi ove robote

Politika

Ovo je robot Luka koji je pozdravio predsednika Vučića: Govori srpski, visok je 170 centimetara i ima posebno zanimanje

Politika

SRBIJA KROČILA U BUDUĆNOST: 'Dobro jutro, predsedniče!' Roboti dočekali Vučića, u toku sastanci o ključnim tehnološkim ulaganjima (VIDEO)

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE DANAS U KINESKOM KULTURNOM CENTRU: Vučić u 10 sati na prezentaciji robota kompanije AGIBOT

Politika

SUTRA TAČNO U 10! Predsednik Vučić na prezentaciji robota kompanije AGIBOT

Politika

'SVAKI ROBOT BI BIO UZ JEDNOG ČOVEKA' VUČIĆ: Ove godine možemo da počnemo proizvodnju, plan 50 fabrika do 2030.