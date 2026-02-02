OVE GODINE MOŽEMO DA BUDEMO PRVA ZEMLJA U EVROPI KOJA ĆE DA PROIZVODI OVAKVE ROBOTE Vučić: Bili bismo tehnološki jedna od najuspešnijih zemalja (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Kineskom kulturnom centru u Novom Beogradu prezentaciji robota kompanije AGIBOT Innovation.

- Mi ove godine, i to u narednim mesecima, možemo da krenemo u jednu od najvećih investicija ikada u Srbiji, možemo da budemo prva zemlja u Evropi koja će da proizvodi ovakve robote - poručio je Vučić putem svog Instagram naloga.

Kako je istakao danas, to što je video je gotovo neverovatno.

- Videli ste ove pse ovde, tako? Meni je zapao jedan detalj, čim su rekli, oni imaju i one veće koje mogu da nose po 100 kg, ovi mogu da nose 10, 20, 30. Što znači mogu da nose kamere, mogu da rade, oni već to rade u Kini, granične kontrole, imate ih na točkovima po putu, imate ih bez točkova da mogu da preskaču, rade sve što stignu, a možete i da ih naoružate - istakao je Vučić.

- Tako da sledeća naša vojna parada imaćemo hiljade robota, naoružanih, tako da svoju zemlju obezbedimo dodatno. Ali ja to sve moram da molim predsednika Sija kad ga budem video, nadam se da će predsednik Si kao iskreni prijatelj Srbije da nam po tom pitanju pomogne. Da li razumete kakav je ovo tehnološki, kakav je ovo kvantni skok za Srbiju? Neverovatno, bili bismo tehnološki jedna od najuspešnijih zemalja u Evropi, odmah.

Autor: A.A.