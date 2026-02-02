AKTUELNO

Kompanije Minth i AgiBot predstavile su u Kineskom kulturnom centru u Beogradu humanoidne robote opremljene veštačkom inteligencijom i zajedničku viziju razvoja, u prisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, uz plan da Srbija postane prva zemlja u Evropi u kojoj će se pametni roboti proizvoditi i biti polazna tačka za širenje ka evropskim tržištima.

Pametni roboti do sada se nisu proizvodili u Evropi, već isključivo u Kini i Sjedinjenim Američkim Državama. Saradnjom kompanije Minth, koja već godinama uspešno posluje u Srbiji, i kompanije AgiBot, svetskog lidera u oblasti humanoidne robotike, Srbija će se pozicionirati kao evropski centar.

Građani će imati priliku da ove pametne robote i njihove mogućnosti upoznaju na prvoj izložbi humanoidnih robota u Evropi, koja je planirana u okviru manifestacije EXPO 2027.

U okviru koncepta razvoja u Srbiji, predstavljena je i ambicija da se, po prvi put u Evropi, uspostavi kompletan sistem humanoidne robotike, koja pored pomenute prozvodnje robota i izložbe, obuhvata i centar za obuku talenata, RaaS (Robot as a Service) centar, kao i kampus za razvoj i testiranje Physical AI-a.

Ova saradnja predstavlja izuzetan iskorak za Srbiju, otvarajući prostor za nova radna mesta i razvoj domaćih znanja u oblastima robotike i veštačke inteligencije. Uspostavljanjem proizvodnje i pratećeg sistema pametnih humanoidnih robota, Srbija se pozicionira kao evropski lider u okviru četvrte industrijske revolucije, koju karakterišu ubrzane tehnološke promene, primena veštačke inteligencije i sve šira upotreba humanoidnih robota u industriji i svakodnevnom životu.

