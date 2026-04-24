MESAROVIĆ POZVALA KINESKE GIGANTE DA U SRBIJI PRAVE ROBOTE: Iskoristite naše prednosti i osvojite evropsko tržište!

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je danas u Šenženu kompaniju "UBTECH Robotics", svetskog lidera u razvoju humanoidnih robota i veštačke inteligencije.

Tokom obilaska ove visokotehnološke kompanije, ministarka se upoznala sa najnovijim dostignućima, uključujući seriju humanoidnih robota "Walker" i sisteme za automatizaciju industrije.

Srbija kao centar za evropsko tržište

S obzirom na to da "UBTECH Robotics" planira širenje na evropsko i kanadsko tržište, ministarka Mesarović je predstavnicima kompanije predočila prednosti investiranja u našu zemlju.

Sporazum o slobodnoj trgovini: Ministarka je istakla da Sporazum između Kine i Srbije omogućava bescarinski izvoz na tržište EU, pod uslovom da se više od 51 odsto proizvoda proizvede na teritoriji Srbije.

Tehnološki razvoj: Kompanija, osnovana 2021. godine, danas sarađuje sa gigantima auto-industrije gde testira svoje robote u proizvodnim procesima.

Višednevna poseta Kini

Ministarka Mesarović boravi u Kini od 20. do 29. aprila, gde obilazi tri provincije i šest gradova. Pored sastanaka sa tehnološkim gigantima, u delegaciji se nalaze i predstavnici pet srpskih vinarija koji promovišu domaće proizvode na kineskom tržištu.

