AKTUELNO

Društvo

MESAROVIĆ POZVALA KINESKE GIGANTE DA U SRBIJI PRAVE ROBOTE: Iskoristite naše prednosti i osvojite evropsko tržište!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je danas u Šenženu kompaniju "UBTECH Robotics", svetskog lidera u razvoju humanoidnih robota i veštačke inteligencije.

Foto: Tanjug/VIDEO

Tokom obilaska ove visokotehnološke kompanije, ministarka se upoznala sa najnovijim dostignućima, uključujući seriju humanoidnih robota "Walker" i sisteme za automatizaciju industrije.

Srbija kao centar za evropsko tržište

S obzirom na to da "UBTECH Robotics" planira širenje na evropsko i kanadsko tržište, ministarka Mesarović je predstavnicima kompanije predočila prednosti investiranja u našu zemlju.

Sporazum o slobodnoj trgovini: Ministarka je istakla da Sporazum između Kine i Srbije omogućava bescarinski izvoz na tržište EU, pod uslovom da se više od 51 odsto proizvoda proizvede na teritoriji Srbije.

Tehnološki razvoj: Kompanija, osnovana 2021. godine, danas sarađuje sa gigantima auto-industrije gde testira svoje robote u proizvodnim procesima.

Foto: Tanjug/VIDEO

Višednevna poseta Kini

Ministarka Mesarović boravi u Kini od 20. do 29. aprila, gde obilazi tri provincije i šest gradova. Pored sastanaka sa tehnološkim gigantima, u delegaciji se nalaze i predstavnici pet srpskih vinarija koji promovišu domaće proizvode na kineskom tržištu.

Autor: D.S.

#Adrijana Mesarović

#Ekonomija

#Kina

#Ministarstvo privrede

#UBTECH Robotics

#investicije

#robotika

#veštačka inteligencija

#šenžen

POVEZANE VESTI

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ U POSETI KNJAŽEVCU Konstruktivni razgovori sa privrednicima doneće nova radna mesta POMOĆ DRŽAVE ZA BOLJI PRIVREDNI AMBIJENT

Politika

MESAROVIĆ POSETILA SVOJE SABORCE U PIONIRSKOM PARKU Za pristojnu, mirnu i stabilnu Srbiju, za zemlju koja napreduje

Politika

'SVIMA KOJI BI ŽELELI DA VIDE SRBIJU NA KOLENIMA PORUČUJEM - NEĆE MOĆI' Ministarka Mesarović zapušila usta Borku Stefanoviću (FOTO)

Politika

ISPUNJENO PREDSEDNIKOVO OBEĆANJE! 1.361 žena dobila po 20.000 dinara, 58 radnica zaposleno za stalno u fabrici Jumko u Rudnoj Glavi! Ministarka Mesaro

Politika

JEDAN OD NAJVAŽNIJIH INVESTITORA U SRBIJI SLEDEĆE GODINE ZAPOŠLJAVA JOŠ 300 RADNIKA! Ministarka Mesarović posetila Eliksir Prahovo, saopštila lepe ves

Politika

Ministarka Mesarović sastala se sa kompanijom'Geely Auto Group - ZEEKR' u Šangaju - Razgovarali o mogućnostima ulaganja u Srbiju, predstavljene sve pr