ISPUNJENO PREDSEDNIKOVO OBEĆANJE! 1.361 žena dobila po 20.000 dinara, 58 radnica zaposleno za stalno u fabrici Jumko u Rudnoj Glavi! Ministarka Mesarović najavila novi konkurs, a evo i koji

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je danas pogon fabrike "Yumco", u opštini Majdanpek, gde je razgovarala sa rukovodiocima i zaposlenima.

-Nakon nepune dve nedelje je 1.361 žena koja je zaposlena u "Yumco" je dobila nagradu od 20.000 dinara, baš kao što je predsednik rekao, kao mali znak pažnje. A ono što je daleko bitnije je da će ispuniti i drugo obećanje, a to je da će 58 žena koje rade u Rudnoj Glavi pet godina biti zaposlene za stalno. Njima danas čestitam. Nakon posete predsednika četiri žene su se prijavile za posao i sve četiri su zaposlene. Koristim sve druge žene da se jave i obrate rukovodstvu Yumca. Sve će biti angažovane, ima posla. Ono što danas krasi ovaj dan su osmesi ovih žena i reči kojima su me dočekale da nisu ni sumnjale da predsednik neće ispuniti svoje obećanje, baš kao što to uvek čini. To su same rekle, znale su da ih dele dani od zaposlenja. Posebno sam srećna što ću imati priliku da se družim s njima za naš dan- navela je ministarka.

Ona je dodala da su u toku značajne aktivnosti Ministarstva privrede ka malom sektoru.

-Trenutno je u toku niz konkursa i javnih poziva koji obezbeđuju velika bespovratna sredstva. Pozivam sve naše preduzetnike, privrednike, naše divne dame koji žele da osnuju ili razviju poslovanje da prate ono što radi ministarstvo- istakla je.

Tokom svoje posete, Mesarović je poručila da je ponovo aktuelan program Žene na selu, koji je inicirao predsednik Vučić, gde se podstiče rad žena da ostanu u svojim mestima i osnažuju se, a za koji se dobija do milion dinara bespovratnih sredstava.

-Naš program, treću godinu zaredom, koji se odnosi na podršku starim zanatlijama, a po prvi put smo raspisali konkurs koji se odnosi na preradu mleka, odnosno proizvodnju sira. Zaista paket mera za mikro i mala preduzeća- podvukla je i pozivam sve da se jave na konkurse.

-Uskoro ćemo na inicijativu predsednika raspisati program za povratnike. Nikad snažnija podrška države koja će im umnogome značiti- zaključila je ministarka.

Autor: D.Bošković