U SEČNJU ĆE SE GRADITI RIBNJAK, GRANIČNI PRELAZ DOBIĆE DUŽE RADNO VREME: Lepe vesti u narednim nedeljama stižu u ovaj deo Banata, evo šta je još najavila ministarka Mesarović

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je danas Opštinu Sečanj, u Banatu, gde je razgovarala sa predsednikom opštine Nebojšom Meljancem i posetila preduzetnicu koja je dobila bespovratna sredstva po programu žena na selu.

Ministarka je nakon sastanka sa delegacijom opštine istakla da su razgovarali o konkretnim projektima koje će u budućnosti Ministarstvo privrede podržati, kao i razvoj turističkih potencijala i izgradnje industrijskih zona.

-U narednom periodu očekujem da se ta saradnja konkretizuje i da se postojeća stopa nezaposlenosti smanji. Razgovarali smo i o nekim konkretnim projektima koja podrazumeva izgradnju ribnjaka i prerađivački deo. U narednim nedeljama ćemo imati konkretne lepe vesti. Minsitarstvo privrede će biti dobar partner našeg Sečnja. Hoćemo dodatno da afirmišemo preduzetnice, imajući u vidu da je od 359 registrovanih preduzetnika na Opštini Sečanj, jedna trećina žena preduzetnica- istakla je Mesarović i pozvala sve preduzetnice iz Sečnja da iskoriste podršku svoje države.

-Trudićemo se da obiđemo većinu njih i predsednik opštine i ja, da vidimo na koji način država može da im bude partner. Blizina granice iz čini konkurentnim. Pričali smo i o produžetku rada tog graničnog prelaza koji može biti važan za turizam i privrednu aktivnost. Ja ću obaviti odmah danas razgovor sa kolegama, da makar uvedemo smenu od 7.00 ujutru do ponoći- zaključila je potpredsednica Vlade.

