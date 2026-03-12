MINISTARKA MESAROVIĆ U POSETI KNJAŽEVCU Konstruktivni razgovori sa privrednicima doneće nova radna mesta POMOĆ DRŽAVE ZA BOLJI PRIVREDNI AMBIJENT

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je Knjaževac gde je razgovarala sa privrednicima, a obišla je i kompaniju Tekstil Mako.

Mesarović je istakla da joj je posebna čast što je počasni građanin Knjaževca. Ministarka je navela da je razgovor sa privrednicima ovog kraja bio vrlo konstruktivan.

-Politika predsednika Aleksandra Vučića je politika kontinuiteta koju sprovodimo od 2012. godine. Ona podrazumeva da smo među građanima, privrednicima i da osluškujemo njihove potrebe i ono sa čim se suočavaju, kao i da vidimo na koji način možemo da im pomognemo. Nije to samo u pitanju davanje bespovratnih sredstava već i na koji način možemo da afirmišemo njihov izlazak na neka nova tržišta. Kao i da li na našem tržištu postoji prostor da ih spojimo sa nekim kooperantima. Imala sam priliku da posetim veliku i značajnu kompaniju danas, tekstilnu kompaniju koja zapošljava 40 žena. Proizvode za velike brendove. Razgovarali smo kako da im pomognemo. Tu je naš aktuelni program koji se bavi onima koji proizvode odevne predmete. Oni će kroz taj program vrlo brzo dobiti značajna sredstva. Kroz saradnju sa Poštanskom štedionicom uradićemo aranžman za kredit, 15 miliona dinara po kamatnoj stopi od svega 2 posto. Imali smo priliku da se sretnemo sa petnaestak privrednika sa kojima smo razgovarali i doneli konkretne zaključke. Bili smo sa nosiocima privredne delatnosti u Knjaževcu. Moramo da damo sve od sebe da gradimo na dalje, da raste broj radnih mesta. To ćemo i uraditi kroz program Ministarstva za bespovratna sredstva i kreditna sredstva za dalji investicioni razvoj. Neke stvari smo u momentu rešavali, na to sam ponosna. Najbitnije je da sam sve probleme i izazove sa kojima se suočavaju sagledala. Ponosna sam jer je veći deo njih već koristio sredstva Ministarstva. Kod nekih kompanija je to uslovilo opstanak. Odgovorna smo država koja brine o svojim privrednicima - rekla je Mesarović.

Predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić istakao je da je poseta ministarke privrede bila vrlo produktivna.

-Čuli smo neke predloge, čuli smo i da su rešenja nekih njihovih problema vrlo izvesna. U Knjaževcu će biti još novih radnih mesta, čuli smo i da će postojeći privredni subjekti poslovati bolje. Radimo na tome da gradimo jedan bolji ambijent. Veliku zahvalnost dugujemo Ministarstvu privrede za sve infrastrukturne projekte, saobraćajnice, razvoj Stare planine. Zahvalni su i privrednici za sve moguće vidove pomoći od strane Ministarstva - naveo je Đokić.

Autor: Iva Besarabić