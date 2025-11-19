Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je danas u Negotinu jedne od najvažnijih investitora kad je u pitanju naša zemlja - Elixir Prahovo Group.

- Jedan su od najvažnijih investitora kad je u pitanju naša zemlja. Samo ovde u Negotinu, u Prahovu Eliksir grupa zapošljava 1500 ljudi. Do sada je investirano 500 miliona evra. Država Srbija i Ministarstvo privrede je podržalo u više navrata razvoj ovog projekta i u bućnosti će biti strateški partner ovom velikom investitoru. Naredne godine planiraju da zaposle još 300 radnika. U vremenu pred nama sledi širenje i izgradnja novih fabrika. Ono što je moja velika zahvalnost, osim zapošljavanja je njihova društvena odgovornost i posvećenost svakom radniku. Počeće se i sa izgradnjom stambenih jedinica kako bi dodatno položaj radnika bio bolji. Ono što je važno da istaknemo je da oni izvoze u 100 zemalja u svetu. Jedan su od naših većih i značajnijuh izvoznika. Imaju ogroman potencijal širenja što mi kao država moramo da ispratimo i podržimo. Zato smo se danas i sastali sa rukovodstvom ove kompanije da razgovaramo nao tome na koji način možemo da pomognemo ovaj veliki projekat koji ima mnogo faza razvoja. Bitan uticaj imaju na razvoj našeg BDP-a imajući u vidu njihov izvozni potencijal. Da osvoje dodatno nova tržišta, čime će i ekonomija Srbije biti snažnija kao i ekonomija opštine Negotin - navela je Mesarović i dodala da će uvek, na čelu s predsednikom Vučićem biti njihov strateški partner.

Autor: Iva Besarabić