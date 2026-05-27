Novac na žiro račun za gospođu! Javno divlja i kači provokativne fotografije, treba da bude primer studentima!? (FOTO)

Nakon događaja tokom protesta i nereda u Beogradu, ime Suzane Jović ponovo se našlo u centru pažnje javnosti. Posebne reakcije izazvale su njene objave na društvenim mrežama, ali i način na koji je reagovala nakon izrečene novčane kazne.

Naime, nakon što ju je policija ekspresno locirala, uhapsila i zakonski kaznila, usledio je vrhunac bezobrazluka. Prema navodima koji su se pojavili na internetu, objavljen je žiror račun na kojim se za Jovićevu, nakon postupanja policije i kazne od 90.000 dinara, pozivaju ljude da joj finansijski pomognu.

Dodatne polemike izazvale su i fotografije koje objavljuje na društvenim mrežama, a koje deo javnosti ocenjuje kao previše provokativne za osobu koja se predstavlja kao podrška studentima i mladima.

Na društvenim mrežama razvila se žustra debata o tome kakve poruke javne ličnosti i aktivisti šalju mlađim generacijama, posebno u trenucima kada su društvene tenzije visoke. Kritičari smatraju da nasilje, uništavanje imovine i neprimerena komunikacija ne mogu biti način borbe za političke ili društvene ciljeve.

❗️Mnogi od vas su pitali. Unapred vam hvala ❗️



Ko želi da pomogne da se Suzani Jovic plati kazna u iznosu od 90.000 dinara to može da učini uplatom na račun njene majke Slađane Živković



Br računa je:



160-5400100629069-18



Svaka uplata bice objavljena javno i… https://t.co/U47XgTHm5R — Svetlana (@SvetlanaMilenk6) 27. мај 2026.

Sa druge strane, njeni simpatizeri tvrde da je izložena medijskom linču i da se protiv nje vodi organizovana kampanja.

Bez obzira na različita mišljenja, jedno je sigurno – incidenti, sukobi i govor mržnje dodatno produbljuju podele u društvu, dok javnost očekuje odgovornost i smirivanje tenzija sa svih strana.

Umesto sramote i preuzimanja odgovornosti, ona preko tuđeg džepa pokušava da se izvuče iz problema u koji je sama upala.

Da stvar bude još gora, njeno nasilje i vandalizam, nije jedina stvar koja je opisuje.

Postoje saznanja da ista ova nasilnica, društvene mreže zatrpava svojim eksplicitnim i izuzetno provokativnim fotografijama.

Kombinacija uličnog nasilja, žickanja para po internetu i vulgarnog samopromovisanja postala je njen zaštitni znak, dok se u javnosti predstavlja kao velika podrška studentima i mladima.

Nasilje i vandalizam nikada neće biti rešenje, a pokušaji da se od agresivnih osoba željnih pažnje prave heroji mlađih generacija su unapred osuđeni na propast.