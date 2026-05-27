AKTUELNO

Politika

PINK.RS SAZNAJE! Uhapšen muškarac zbog napada na policiju tokom PROTESTA u centru Beograda: Gađao ih KAMENICAMA i flašama (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv terorizma, u saradnji sa Policijskom upravom za grad Beograd, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su B. R. (1988) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Foto: MUP Srbije

Sumnja se da je on, 23. maja ove godine, u Ulici kralja Milana u Beogradu, tokom narušenog javnog reda i mira nakon završetka javnog okupljanja, gađao kordon policije kamenicama, flašama i pirotehničkim sredstvima.

Video: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: Pink.rs

#Opozicija

#Politika

#Srbija

#blokaderi

#studenti blokaderi

#zgubidani

POVEZANE VESTI

Hronika

HTEO DA IZBEGNE KONTROLU, PA NOVAC SAKRIO U PASOŠ: Kineski državljanin uhapšen na Aerodromu 'Nikola Tesla' zbog davanja MITA

Hronika

MUŠKARAC (65), U SRPSKOM ITABEJU 'FORDOM' NALETEO NA PEŠAKA: Žena preminula na licu mesta!

Hronika

Velika akcija hapšenja u Loznici: Muškarac uhapšen zbog pokušaja ubistva

Hronika

NASTAVLJA SE BORBA PROTIV KORUPCIJE: Uhapšen muškarac za koga se sumnja da je proneverio više od ČETIRI MILIONA kao zastupnik udruženja građana u Novo

Hronika

OŠTETIO BUDŽET SRBIJE ZA 7 MILIONA! Uhapšen muškarac (27), oglasio se MUP: Evo šta mu je pronađeno u stanu

Hronika

Oglasio se MUP o teškom ubistvu u Rakovici: Muškarac osumnjičen da je oštrim predmetom ubio suprugu