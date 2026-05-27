VUČEVIĆ ČESTITAO KURBAN-BAJRAM: 'Provedite ga u zdravlju i blagostanju, okruženi ljubavlju i duhovnim blagostanjem'

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević čestitao je vernicima islamske veroispovesti Kurban-bajram, jedan od dva najvažnija islamska praznika, a koji traje četiri dana.

- Dragim prijateljima, vernicima islamske veroispovesti, od srca čestitam veliki praznik, Kurban-bajram, sa željom da ga provedu u zdravlju i blagostanju, okruženi ljubavlju i duhovnim blagostanjem. I na ovaj praznik treba da se podsetimo na snagu međusobnog poštovanja, uvažavanja različitosti i suživota i još jednom istaknemo da su multietičnost i multikulturalnost najveće bogatstvo naše zemlje. Na ovim svetlim vrednostima gradimo dalje našu zemlju, u zajedništvu i saradnji, na dobrobit svih naših građana. KURBAN BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN - čestitao je praznik putem Iksa Vučević.

Драгим пријатељима, верницима исламске вероисповести, од срца честитам велики празник, Курбан-бајрам, са жељом да га проведу у здрављу и благостању, окружени љубављу и духовним благостањем.



И на овај празник треба да се подсетимо на снагу међусобног поштовања, уважавања… — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 26. мај 2026.

Autor: S.M.