POKLOPILA GA! Gordana Uzelac ŽESTOKO odgovorila blokaderskom novinaru koji je ismevao robote koji igraju Moravac - KRATKO I JASNO!

Novinarka Televizije Pink Gordana Uzelac kratko i jasno je odgovorila na kritike blokaderskog novinara Željka Veljkovića, koji je se na društvenim mrežama podsmevao poseti srpske državne delegacije Kini.

Naime, tajkunski voditelj Nove S Željka Veljkovića ismevao je kineske robote koji su danas predstavljeni predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u provinciji Đasing i koji su pred srpskom delegacijom zaplesali "Moravac".

To je samo još jedan u nizu pokušaja blokadera i njihovih medija da se omalovaži sve ono što je urađeno u Srbiji, kao i ugled naše države u svetu.

Jedna od najboljih novinarki informativnog programa na Pink televiziji, tim povodom je uputila Veljkoviću potpuno jasan odgovor.

- Koliko si ti jedan nesrećan i zao čovek zapravo - navela je Uzelac, razotkrivajući njegovu nesposobnost da se raduje bilo kakvom uspehu srpske države.