'PONOSAN SAM NA NAŠU SRBIJU, ŽIVELO SRPSKO-KINESKO PRIJATELJSTVO!' Vučić se oglasio dan nakon istorijske posete (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu, dan nakon istorijske posete Kini.
Naime, predsednik Vučić je istakao da je ponosan na Srbiju i na prijateljstvo sa Kinom te je podelio video-snimak kao rekapitulaciju posete Kini, sa značajnim trenucima.
- Ponosan sam na našu Srbiju, živelo srpsko-kinesko prijateljstvo - napisao je predsednik Vučić.
Predsednik Vučić je završio juče petodnevnu zvaničnu posetu Narodnoj Republici Kini tokom koje je održao niz sastanaka sa kineskim državnim vrhom, investitorima i predstavnicima najvećih kompanija.
