TREĆI DAN ISTORIJSKE VUČIĆA KINI: Vučić isprobao auto! Tu je i mašina koja ide 350 na sat! Obišao fabriku Šaomi u kojoj novo vozilo silazi s trake svakih 76 sekundi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je treći dan zvanične posete NR Kini gde boravi na poziv kineskog predsednika Si Đipinga.

Vučić u fabrici Šaomi, seo u auto koji ide 350 na satPredsednik Vučić obišao je danas fabriku Šaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini, gde se sastao s predstavnicima kompanije, uz prisustvo ministara naše vlade.

Reč je o najmodernijoj fabrici na 718.000 kvadratnih metara, a ono što je neverovatno jeste da novi automobil silazi sa trake na svakih 76 sekundi - odnosno 40 vozila na sat. Fabrika je gotovo potpuno automatizovana sa 700 robota i AI sistemom koji traži eventualne greške. To je više od fabrike koja je ujedno i razvojni i istraživački centar i laboratorija.

Predsednika je dočekao direktor muzeja Li Džongjuan.

Muzej je koncipiran tako da prati istoriju i razvoj Kine, pa su se tako predsednik i ministrini u pratnji, nakon istorijskih tema uputili u kapsulu koja je prikazuje tehnoloski razvoj Kine.

U muzeju su predsedniku pokazani sporazumi koji su ppotpisani sa Srbijom.

U muzeju se čuvaju i pokloni naših zvaničnika međju kojima su pokloni Ane Brnabić i Tomislava Nikolića.

Tokom šetnje predsednik je otkrio da mu je Si poklonio parče zemlje sa meseca.

Vučić održao predavanje studentima u Pekingu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Univerzitetu Ćinghua susreo se sa rukovodstvom Univerziteta, te upisao se u knjigu počasnih gostiju.

Nakon uvodnog obraćanja predsednika Univerziteta Ćinghua Li Luminga, Vučić je studentima održao predavanje.Uprava Univerziteta podsetila je koliko je čvrsto prijateljstvo Srbije i Kine, da je predsednik Si lično uručio orden prdsedniku Vučiću, ali i na to koliko je Srbija ekonomski ojačala od kada je Vučić na njenom celu.

- Vi ste jako popularni u Kini. Zadovoljstvo nam je što ćete održati predavanje našim studentima - rekao je Li Luming.

Predsesnik je u govoru pred studentima govorio o predsednkiku Siju, prijateljstvu Srbije i Kine. Predsednik je podsetio studente da je ambasada Kine bila bombardovana u Beogradu.

Studenti su bili oduševljeni predsednikovim govorom i imali su priliku da mu postave pitanja.

Autor: S.M.