BRUTALAN ODGOVOR MINISTARKE MESAROVIĆ ĐILASU: Mašinski mozak se nalupetao za sve pare, za čitavih 619 miliona evra!

Ministarka privrede Adrijana Mesarović oštro je reagovala na svom Instagram profilu povodom poslednjih izjava lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.

Mesarović je poručila Đilasu da treba da prihvati činjenicu da ga građani ne žele i da, kako navodi, „može samo da plače dok gleda veličanstven prizor dočeka Aleksandra Vučića na aerodromu“.

„Kao prvo, prihvati već jednom činjenicu da nisi voljen od strane građana, šta više nepodnošljiv si svakom poštenom, časnom i moralnom čoveku. Zato možeš samo da plačeš dok gledaš veličanstven prizor dočeka Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, kog su građani dočekali pre neko veče na aerodromu“, započela je ministarka.

„Kina nije klasična komunistička država, Đilas privatizovao medije“

U svom izlaganju, Mesarović se osvrnula na Đilasovo poznavanje geopolitike, ističući da on ne razume političku teoriju i odnose koje Narodna Republika Kina ima sa svetom.

„Da znaš bilo šta o politici i političkoj teoriji znao bi da Narodna Republik Kina nije klasična komunistička država, niti baštini ideje neokomunizma, niti anarho-liberalizma. Ti si bliži tim vrednostima, ti podržavaš zborove i plenume, ti si ugušio i privatizovao medije dok si vršio javne funkcije. To što nadležni organi nisu reagovali na te činjenice opisane u izveštajima pokojne Verice Barać, to je pitanje za njih.“

Ministarka je dodala da opoziciju boli činjenica da je kineski predsednik Si Đinping ugostio svetske lidere upravo ovim redom: Tramp, Putin, Vučić.

„Svi danas žele da sarađuju sa Narodnom Republikom Kinom, ona je nezaobilazan faktor u svetu, i zamisli, jedna Srbija pod vođstvom Aleksandra Vučića uspela je da napravi takvu vezu i saradnju s tom istom Kinom da druge zemlje mogu samo da maštaju o tome. E to je ozbiljna politika, to je državnički pristup, to je ljubav prema zemlji i ono što radi Aleksandar Vučić, borba za interese države, a ne lično bogaćenje, kao kada si strpao milione u džep, kako si nam ti pokazao da umeš, jer jedino to i umeš, koristeći resurse države u vreme žute vlasti“, oštra je Mesarović.

„Hvala Bogu što građanima niste ostali na vlasti da sade kikiriki“

Na kraju svog obraćanja, ministarka privrede je podsetila na ekonomski status građana na istoku Srbije, upoređujući nekadašnje savete bivše vlasti sa današnjim platama rudara u Boru i Majdanpeku.

„I još jedna stvar. Hvala Bogu za građane Bora i Majdanpeka i Istoka Srbije što vi ne ostaste na vlasti. Vi, koji ste im savetovali da sade kikiriki, a ne da se bave decenijskim i generacijskim poslom poštenih i časnih rudara. Hvala Bogu pa danas imaju plate kakve imaju i to sve zahvaljujući viziji Aleksandra Vučića i našim kineskim prijateljima. Na kraju, najpametnije ti je da se često ne oglašavaš, jer i kad se oglasiš kažeš nešto glupo. Uživaj sa svojim uposlenicima u Multikom stranci!“, zaključila je Adrijana Mesarović.

