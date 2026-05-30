REAGOVLI ODMAH: OO SNS Stari grad se oglasio o mladuncima bele čiope na Palati Albanija – Baner se sklanja u 19 časova, ptice su na bezbednom!

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Stari grad obavestio je javnost putem svog Instagram naloga da je hitno organizovano zbrinjavanje i hranjenje mladunaca bele čiope, koji su se našli iza reklamnog banera na zgradi Palata Albanija u centru Beograda.
U saopštenju se ističe brza i koordinisana reakcija nadležnih institucija koje su odmah izašle na teren kako bi zaštitile ovu specifičnu vrstu ptica.
„Zahvaljujemo se na brzoj reakciji Ministarstva za zaštitu životne sredine i stručnom timu Zavoda za zaštitu prirode koji su na terenu i koji rade na zbrinjavanju i hranjenju mladunaca bele čiope. Želimo da obavestimo sve građane koji iskreno brinu za bele čiope, da su mladunci ove ptice dobro i u odličnim su rukama stručnog tima Zavoda za zaštitu prirode“, navodi se u saopštenju OO SNS Stari grad.
Pomeranje banera već od 19 časova
Kako bi se problem trajno rešio i omogućio prirodan povratak ptica u njihova gnezda, doneta je odluka o uklanjanju, odnosno premeštanju sporne reklame sa fasade zgrade.
„Takođe želimo da obavestimo javnost da će premeštanje banera sa Palate Albanije početi u 19 časova, čime će se omogućiti dalje nesmetano hranjenje mladunaca bele čiope“, zaključuje se u zvaničnom obaveštenju opštinskog odbora.
Autor: D.S.